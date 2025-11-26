الأربعاء 26 نوفمبر 2025
لوكا مودريتش يكشف سبب اختياره اللعب في ميلان

أعرب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط نادي ميلان، عن سعادته الكبيرة بخوض تجربة مع الروسونيري بعد مسيرة أسطورية في ريال مدريد، مؤكّدًا أن الانتقال إلى الفريق الإيطالي كان القرار الأمثل في هذه المرحلة من مسيرته.

مودريتش يتحدث عن اللعب لميلان 

وقال مودريتش في تصريحات صحفية: “لطالما قلت إن بعد ريال مدريد، كل شيء يُعد خطوة إلى الوراء، والجميع يمكن أن يشهد على ذلك. لكنني أعتقد أنني انضممت إلى نادٍ قريب جدًا من ريال مدريد من حيث السمعة والتاريخ، وكانت فرصة مثالية بالنسبة لي”.

وأضاف النجم المخضرم: “عندما ظهرت فرصة ميلان، علمت فورًا أن هذا هو القرار الصحيح. النادي يمتلك مشروعًا طموحًا، وجماهيره شغوفة، وشعرت من اللحظة الأولى أنني في المكان المناسب”.

ويقدم مودريتش مستويات قوية مع ميلان، حيث يسعى لقيادة الفريق للمنافسة على الألقاب محليًا وأوروبيًا، مستفيدًا من خبرته الطويلة وإنجازاته الكبيرة في عالم كرة القدم.

