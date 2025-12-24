ختام الجولة الأولى، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأولي بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا بدولة المغرب.

وتعد مباراة الديربي العربي بين الجزائر والسودان الأبرز ومعها مواجهتي كوت ديفوار ضد موزمبيق والكاميرون ضد الجابون.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية - الساعة 2:30 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

الجزائر ضد السودان - الساعة 5 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

كوت ديفوار ضد موزمبيق - الساعة 7:30 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

الكاميرون ضد الجابون - الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

نتائج الجولة الأولى في كأس أمم أفريقيا

الأحد ٢١ ديسمبر

منتخب المغرب ضد جزر القمر (2-0)

الإثنين ٢٢ ديسمبر

مالي ضد زامبيا الساعة (1-1)

جنوب أفريقيا ضد أنجولا (2-1)

مصر ضد زيمبابوي الساعة (2-1)

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر

الكونغو الديمقراطية ضد بنين (1-0)

السنغال ضد بوتسوانا (3-0)

نيجيريا ضد تنزانيا (2-1)

تونس ضد أوغندا (3-1)

مواعيد مباريات الأربعاء ٢٤ ديسمبر

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية الساعة ٢:٣٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

الجزائر ضد السودان الساعة ٥ مساءًا بتوقيت القاهرة.

ساحل العاج ضد موزمبيق الساعة ٧:٣٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

الكاميرون ضد الجابون الساعة ١٠ مساءًا بتوقيت القاهرة.

