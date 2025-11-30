إنبي يتحدى المقاولون العرب في دور الـ32 بكأس مصر

18 حجم الخط

يستضيف فريق إنبي نظيره فريق المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم الأحد باستاد بتروسبورت في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

مباراة إنبى والمقاولون العرب

ويسعى فريق إنبى بقيادة حمزة الجمل لمواصلة الأداء الجيد خلال الفترة الماضية.

في المقابل يأمل سامى قمصان المدير الفني لفريق المقاولون العرب في خطف بطاقة التأهل.

فرق حجزت تذكرة التأهل

وحجزت 4 فرق رسميًا مقاعدها في دور الـ 16 بعد اجتياز دور الـ 32، وهي: بتروجت والبنك الأهلي وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

وحقق سموحة الفوز على غزل المحلة 3-1، والبنك الأهلي أمام بورفؤاد 4-1، وبتروجت أمام وادي دجلة 1-0 وكهرباء الإسماعيلية على الاتحاد السكندري 1-0 بدور الـ 32.

وكانت قرعة كأس مصر قد شهدت وضع الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل النسخة الماضية على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8 والمصري البورسعيدي رقم 16.

وضمت القرعة 32 فريقًا بواقع 21 فريقًا من الدوري الممتاز و11 فريقًا من الدرجة الثانية.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

ومن المقرر أن تشهد مباريات دور الـ32، حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلى أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من المشاركة في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

