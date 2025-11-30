أخطأ في حق نفسه وزملائه، مدير الكرة بالزمالك يشن هجوما حادا على نجم الفريق

18 حجم الخط

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأبيض، مدرب واعد ومثقف، ويمتلك شخصية قوية، ويتعامل مع الجميع سواء جهاز فني أو لاعبين باحترام، ولا يسمح أبدًا بالتدخل في عمله، ويتميز بالوضوح والقدرة على المواجهة، ويعمل ليلًا ونهارًا من أجل الفريق.

عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك

وتابع مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي قائلًا: "هناك لاعب أخطأ في حق نفسه وحق الفريق وتمت معاقبته ولن نعلن عن حجم العقوبة، لسنا مطالبين طوال الوقت بالرد على كل خبر غرضه تشتيت فريق الزمالك، لأن هذا أسلوب عفا عليه الزمن، ولكن حق جماهير الزمالك الوفية علينا في تلك المواقف أن نوضح لهم الصورة لذا تحدثنا".

وأضاف مدير الكرة: "هناك 21 ناديًا في الدوري الممتاز، وعلى الرغم من ذلك يصر البعض على بث أخبار كاذبة ضد نادي الزمالك، يتداولها كل فرد حسب انتمائه وتوجهه".

وشدد:"ما يحدث في الزمالك أمر طبيعي ومتكرر في جميع الأندية، وأرى أن هذا الأمر من أنواع النجاح والتنافس الشريف لاسيما وأن الزمالك يمتلك ثلاثة حراس من أفضل الحراس في مصر بخلاف حارس آخر صاعد سيكون له شأن كبير في المستقبل، من الطبيعي أن يكون التنافس على أشده، ودورنا هو التقويم، وأن يسير الجميع على الطريق الصحيح، داخل المنظومة، ومن يكرر المخالفات ويتعمدها فلن يكون له تواجد معنا".

وتابع مدير الكرة:"أرى أن كم الأخبار السلبية المتداولة غير الحقيقية عن الزمالك والتي لا تعبر سوى عن فكر وخيال كاتبها، هدفها تصدير الضغط للفريق، ونحن لا نتأثر بالضغوطات، فالجميع محترفون، ولا ينال هذا من الفريق أبدًا، خاصة وأن كل خبر لديه عشرات التفسيرات، كلُ حسب ما يرغب صاحبه في توجيه الخبر".

وأضاف عبد الناصر محمد: "تعودنا على الأزمات المالية وكل فرق الدوري في أزمات مالية، إلا أن التركيز دائمًا على الزمالك، وعلى البعض أن يركز في جوانب أخرى لدى الآخرين".

واختتم مدير الكرة قائلًا: "لاعبو الزمالك الحاليون رجال وهم أبناء لنا، وسياستنا هي التقويم وأن نكون يدًا واحدة، نمتلك لاعبون كبار وآخرين واعدين يستمدون قوتهم من نبض جماهيرنا الوفية، بالتأكيد سنواصل العمل كي نصل للنتائج المرضية في جميع البطولات".

نتيجة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

وخطف فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعادلا قاتلا من الزمالك بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب بيتر موكابا، أمس السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 2 بمرمى كايزر تشيفز، وتعادل سولومونز للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 90+5 من عرضية أمسك بها محمد صبحي حارس الأبيض ولكنها سقطت من يده لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويحصد كايزر تشيفز أول نقطة له، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

