حوادث

ضبط مزارع لتعديه على كلب باستخدام كوريك في سوهاج

ضبط مزارع لتعديه
ضبط مزارع لتعديه على كلب باستخدام “كوريك” فى سوهاج
 تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهره وهو يعتدي على كلب باستخدام أداة حادة “كوريك”.

ضبط مزارع لتعديه على كلب باستخدام “كوريك” فى سوهاج 
ضبط مزارع لتعديه على كلب باستخدام “كوريك” فى سوهاج 

وكشفت  التحريات أن المتهم قام بالتعدي على الكلب بسبب نباحه تجاهه عند دخوله العقار محل سكنه. وبالفحص، تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بالاعتداء.

ضبط مزارع لتعديه على كلب باستخدام “كوريك” فى سوهاج 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة حوادث الاعتداء على الحيوانات وحماية السلامة العامة

الجريدة الرسمية