السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة المصري تصل مطار ندولا الزامبي قبل العودة إلي القاهرة (صور)

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
18 حجم الخط

تستعد بعثة النادي المصري لمغادرة مطار ندولا الزامبي، في طريقها إلى القاهرة، بعد خوض مباراة الجولة الثانية من الكونفيدرالية أمام زيسكو الزامبي، والتي انتهت بفوز النسور الخُضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة المصري وزيسكو يونايتد


وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

اهداف مباراة المصري وزيسكو يونايتد


تقدم محمد هاشم لفريق المصري في الدقيقة 4 من ركلة ركنية لحسن علي من جهة اليمين نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها منذر طمين برأسية ردت من الحارس فتابعها محمد هاشم بتسديدة سكنت المرمى.

وجاء هدف التعادل لزيسكو عن طريق فريدي مايكل كوابلان في الدقيقة 6.

وبعد ربع ساعة من المباراة جاءت تسديدة من فريدي مايكل كوابلان لاعب فريق زيسكو من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها محمود حمدي حارس مرمى المصري من منتصف مرماه.

ومن خطأ قاتل من مدافع زيسكو في تمرير الكرة، وصلت الكرة إلى منذر طمين المنفرد فالمرمى فسدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني نجح عبد الرحيم دغموم من إحراز ثالث أهداف فريق المصري، وجاء هدف زيسكو الثاني في الدقيقة 87 عن طريق بيتر مسكوكوما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي المصري بعثة النادي المصري مطار ندولا الزامبي الكونفيدرالية زيسكو الزامبي مباراة المصري وزيسكو يونايتد المصري وزيسكو يونايتد القاهرة

مواد متعلقة

بيراميدز يغادر فندق إقامته إلى استاد ليفي موانواسا لمواجهة باور ديناموز (صور)

يورتشيتش يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز

ترتيب مجموعة بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يتحدى باور ديناموز لاستعادة صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة باور ديناموز وبيراميدز في دوري الأبطال

مجموعة بيراميدز، نهضة بركان يحقق ريمونتادا أمام ريفرز يونايتد 2-1

بعد فوزه على زيسكو في زامبيا، المصري يتفوق على الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

الأقمار الصناعية ترصد الكارثة، ظهور صدع هائل في إثيوبيا بعد الانفجار الكبير لبركان عفار

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

بالميراس ضد فلامنجو، موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

أحمد كريمة: الحسين شهيد القيم والمبادئ ورمز الدفاع عن الإسلام ورفض الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية