مجموعة بيراميدز، نهضة بركان يحقق ريمونتادا أمام ريفرز يونايتد 2-1

نهضة بركان يحقق ريمونتادا أمام ريفرز يونايتد 2-1

خطف فريق نهضة بركان المغربي فوزا غاليا من ريفرز يونايتد النيجيري، بنتيحة 2-1، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة نهضة بركان وريفرز يونايتد

تقدم فريق ريفرز يونايتد بهدف في الدقيقة 37 ، ثم أحرز نهضة بركان في الوقت بدل الضائع عن طريق يونس الكعبي ومنير شعير في الدقيقتين 97 و99.

بهذه النتيجة تصدر نهضة بركان قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى علي باور ديناموز. 

تشكيل نهضة بركان أمام ريفرز يونايتد

وبدأ فريق نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من: منير المحمدي، حمزة الموساوي، عبد الحق عسال، أسامة الحدادي، هيثم منعوت، مامادو لامين كامال، أيوب خيري، ريان عابد، منير شويعر، أمين عزري، بول باسين.

واستهل نهضة بركان اللقاء مشواره القاري بفوز كبير على باور ديناموز الزامبي بثلاثية نظيفة فيما خسر ريفرز يونايتد أمام بيراميدز، حامل اللقب، بثلاثية دون رد في القاهرة، في مباراة تألق خلالها أحمد عاطف "قطة" مسجلًا هاتريك نال به جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بناء على شبكة "سوفا سكور" بتقييم 9.90/10 وهو الأعلى بين جميع اللاعبين.

الجريدة الرسمية