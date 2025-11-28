مدرب المصري يشيد بلاعبيه بعد الفوز على زيسكو

18 حجم الخط

أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري، أنه سعيد بالفوز على فريق زيسكو ببطولة الكونفدرالية على ملعبه ووسط جماهيره.

تصريحات مدرب المصري

وتابع خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زيسكو:"خسارة زيسكو لمباراته الأولى أضفت مزيدًا من الصعوبة على مباراة اليوم.

وأضاف: "حققنا الهدف من مباراة اليوم بتحقيق الفوز والحصول على العلامة الكاملة وفوزنا اليوم يعطينا الحافز والدافع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والتأهل عن المجموعة.

وأوضح أنه سعيد بالروح القتالية من جميع اللاعبين وتصميمهم على الفوز لإسعاد جماهيرهم العظيمة.

وأكد أن فريق زيسكو يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة ونجحنا في استغلال نقاط ضعفه الدفاعية لتحقيق الفوز ومجموعتنا هي الأصعب بالكونفيدرالية ومسألة الحديث عن ترشح أي من الفرق أمر سابق لأوانه.

مباراة المصري وزيسكو يونايتد

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

اهداف مباراة المصري وزيسكو يونايتد

تقدم محمد هاشم لفريق المصري في الدقيقة 4 من ركلة ركنية لحسن علي من جهة اليمين نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها منذر طمين برأسية ردت من الحارس فتابعها محمد هاشم بتسديدة سكنت المرمى.

وجاء هدف التعادل لزيسكو عن طريق فريدي مايكل كوابلان في الدقيقة 6.

وبعد ربع ساعة من المباراة جاءت تسديدة من فريدي مايكل كوابلان لاعب فريق زيسكو من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها محمود حمدي حارس مرمى المصري من منتصف مرماه.

ومن خطأ قاتل من مدافع زيسكو في تمرير الكرة، وصلت الكرة إلى منذر طمين المنفرد فالمرمى فسدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني نجح عبد الرحيم دغموم من أحرز ثالث أهداف فريق المصري، وجاء هدف زيسكو الثاني في الدقيقة 87 عن طريق بيتر مسكوكوما

