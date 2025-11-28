الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب المصري يشيد بلاعبيه بعد الفوز على زيسكو

نبيل الكوكي
نبيل الكوكي
18 حجم الخط

أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري، أنه سعيد بالفوز على فريق زيسكو ببطولة الكونفدرالية على ملعبه ووسط جماهيره.

تصريحات مدرب المصري

وتابع خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زيسكو:"خسارة زيسكو لمباراته الأولى أضفت مزيدًا من الصعوبة على مباراة اليوم.

وأضاف: "حققنا الهدف من مباراة اليوم بتحقيق الفوز والحصول على العلامة الكاملة وفوزنا اليوم يعطينا الحافز والدافع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والتأهل عن المجموعة.

وأوضح أنه سعيد بالروح القتالية من جميع اللاعبين وتصميمهم على الفوز لإسعاد جماهيرهم العظيمة.

وأكد أن فريق زيسكو يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة ونجحنا في استغلال نقاط ضعفه الدفاعية لتحقيق الفوز ومجموعتنا هي الأصعب بالكونفيدرالية ومسألة الحديث عن ترشح أي من الفرق أمر سابق لأوانه.

مباراة المصري وزيسكو يونايتد

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

اهداف مباراة المصري وزيسكو يونايتد

تقدم محمد هاشم لفريق المصري في الدقيقة 4 من ركلة ركنية لحسن علي من جهة اليمين نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها منذر طمين برأسية ردت من الحارس فتابعها محمد هاشم بتسديدة سكنت المرمى.

وجاء هدف التعادل لزيسكو عن طريق فريدي مايكل كوابلان في الدقيقة 6.

وبعد ربع ساعة من المباراة جاءت تسديدة من فريدي مايكل كوابلان لاعب فريق زيسكو من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها محمود حمدي حارس مرمى المصري من منتصف مرماه.

ومن خطأ قاتل من مدافع زيسكو في تمرير الكرة، وصلت الكرة إلى منذر طمين المنفرد فالمرمى فسدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني نجح عبد الرحيم دغموم من أحرز ثالث أهداف فريق المصري، وجاء هدف زيسكو الثاني في الدقيقة 87 عن طريق بيتر مسكوكوما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة المصري وزيسكو يونايتد مباراة المصري وزيسكو المصري وزيسكو زيسكو نبيل الكوكي مدرب المصري الكونفيدرالية اهداف مباراة المصري وزيسكو يونايتد

مواد متعلقة

بعثة المصري تتوجه بالشكر لـ بيراميدز على مساندته للنسور خلال مباراة زيسكو

بعد فوز المصري وقبل مباراة الزمالك، ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

المصري يعبر زيسكو بثلاثية مثيرة في الكونفدرالية الإفريقية

الكونفدرالية، المصري يحسم الشوط الأول لصالحه أمام زيسكو

الأكثر قراءة

مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في الشوط الأول

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

صعود كبير يضرب أسعار الذهب بعد استئناف العمل في بورصة شيكاغو

تطورات حالة تامر حسني بعد إجراء عملية الكلى، هل تعرض لمضاعفات خطيرة؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، فضل الله على عباده بإرسال النبي محمد لهم

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الخازني" أبو الميكانيكا ضحية الحسن بن الهيثم

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية