رياضة

المصري يعبر زيسكو بثلاثية مثيرة في الكونفدرالية الإفريقية

المصري وزيسكو
المصري وزيسكو
مباراة المصري وزيسكو،  حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

مباراة المصري وزيسكو يونايتد

تقدم محمد هاشم لفريق المصري في الدقيقة 4 من ركلة ركنية لحسن علي من جهة اليمين نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها منذر طمين برأسية ردت من الحارس فتابعها محمد هاشم بتسديدة سكنت المرمى.

وجاء هدف التعادل لزيسكو عن طريق فريدي مايكل كوابلان في الدقيقة 6.

وبعد ربع ساعة من المباراة جاءت تسديدة من فريدي مايكل كوابلان لاعب فريق زيسكو من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها محمود حمدي حارس مرمى المصري من منتصف مرماه.

ومن خطأ قاتل من مدافع زيسكو في تمرير الكرة، وصلت الكرة إلى منذر طمين المنفرد فالمرمى فسدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني نجح عبد الرحيم دغموم من أحرز ثالث أهداف فريق المصري، وجاء هدف زيسكو الثاني في الدقيقة 87 عن طريق بيتر مسكوكوما. 

تشكيل المصري لمباراة زيسكو يونايتد

وبدا المصري اللقاء بالتشكيل التالي:

محمود حمدي لحراسة المرمى.

كريم العراقي، محمد هاشم،  خالد صبحي، أحمد أيمن منصور لخط الظهر.

بونور موجيشا، محمود حمادة  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، حسن علي، أحمد القرموطي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

وضمت دكة البدلاء كلا من: عصام ثروت، عمرو سعداوي، أحمد علي عامر، كريم بامبو، ميدو جابر، محمد الشامي، ايدو كينجسلي  والثنائي الناشئ محمود أشرف، أحمد شرف.

تشكيل زيسكو يونايتد الزامبي لمباراة المصري

فيليب سكارتا لحراسة المرمى 
بيندكت شيبيشي، فايتاليس جاتار،  كاباسو تشونجو، شيمي مايمبي لخط الظهر

ليندو، ليونارد مولينجا، بيتر موسوكوما لخط الوسط

ديفيد سيموكوندا، فريدي ميتشيل،  ابراهام سيانكومبو لخط الهجوم

البدلاء: فيكتور لحراسة المرمى، بيبو، نجوما، مفاندي، شيوكا،  فيري شابالا، شيجوكي، شيكونجويشي

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

المصري 6 نقاط

الزمالك 3 نقاط

زيسكو بدون نقاط

كايزر تشيفز بدون نقاط

مباراة المصري وزيسكو يونايتد الكونفيدرالية المصري زيسكو يونايتد المصري البورسعيدي

