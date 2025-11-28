الجمعة 28 نوفمبر 2025
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة باور ديناموز وبيراميدز في دوري الأبطال

بيراميدز
 عقد اليوم، بأحد فنادق مدينة ندولا الزامبية، الاجتماع الفني لمباراة باور ديناموز بطل زامبيا، ونادي بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وباور ديناموز 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي بيراميدز اللون الأصفر الكامل بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

 

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز 

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

