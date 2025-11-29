السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

بيراميدز يتحدى باور ديناموز لاستعادة صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
يحل فريق بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفًا على باور ديناموز بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم السبت باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز وباور ديناموز 

ويسعى فريق بيراميدز إلى لعودة بالقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث بعد اشتعال المنافسة على صدارة المجموعة الأولى بفوز نهضة بركان علي ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1.

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لاستعادة صدارة المجموعة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وباور ديناموز 

ويرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي باو ديناموز  اللون الأصفر الكامل بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

حكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز


ويدير مباراة باور ديناموز وبيراميدز طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسئول البث الفضائي من زامبيا

قائمة بيراميدز برحلة زامبيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.
خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

الجريدة الرسمية