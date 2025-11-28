بعد فوزه على زيسكو في زامبيا، المصري يتفوق على الأهلي والزمالك

18 حجم الخط

الكونفدرالية، حقق فريق المصري رقمًا مميزًا عقب فوزه على زيسكو الزامبي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية متفوقا على فرق الأهلى والزمالك وسموحة.

مباراة زيسكو والمصري

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وبفوز المصري على زيسكو على أرضه ووسط جماهيره في زامبيا يكون المصري قد حقق إنجازًا لم يسبق لأندية الأهلي والزمالك وسموحة تحقيقه، حيث فشلوا في تحقيق الفوز علي زيسكو علي أرضه ووسط جماهيره.

والتقي الأهلي مع زيسكو في 4 مواجهات جاءت في دوري أبطال أفريقيا خلال نسختي 2011 و2016 فاز في مباراة وخسر في أخرى وحسم التعادل مباراتين.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على زيسكو في زامبيا حيث خسر في مباراة وتعادل في أخرى

وواجه الزمالك نظيره زيسكو ثلاثة مواجهات، بواقع اثنتين في دوري أبطال أفريقيا وواحدة في كأس الكونفدرالية.

فاز الأبيض خلال مباراتين على ملعبه وتعادل في أخرى على ملعب زيسكو

بينما التقى زيسكو مع سموحة، خلال بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2017، وتعادل الفريق السكندري على ملعبه، ثم خسر أمام الفريق الزامبي، في ملعب الأخير.

اهداف مباراة المصري وزيسكو يونايتد

تقدم محمد هاشم لفريق المصري في الدقيقة 4 من ركلة ركنية لحسن علي من جهة اليمين نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها منذر طمين برأسية ردت من الحارس فتابعها محمد هاشم بتسديدة سكنت المرمى.

وجاء هدف التعادل لزيسكو عن طريق فريدي مايكل كوابلان في الدقيقة 6.

وبعد ربع ساعة من المباراة جاءت تسديدة من فريدي مايكل كوابلان لاعب فريق زيسكو من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها محمود حمدي حارس مرمى المصري من منتصف مرماه.

ومن خطأ قاتل من مدافع زيسكو في تمرير الكرة، وصلت الكرة إلى منذر طمين المنفرد فالمرمى فسدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني نجح عبد الرحيم دغموم من أحرز ثالث أهداف فريق المصري، وجاء هدف زيسكو الثاني في الدقيقة 87 عن طريق بيتر مسكوكوما

