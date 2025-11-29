السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورتشيتش يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

مباراة بيراميدز وباور ديناموز، ألقى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة على اللاعبين لشرح بعض النقاط الهامة بالفيديو، وإعلان التشكيل وخطة اللعب قبل مغادرة فندق الإقامة، لمواجهة باور ديناموز بطل زامبيا في دوري الأبطال.

وتحرك فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامته في مدينة ندولا متوجها إلى استاد ليفي موانواسا.

 

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفًا على باور ديناموز بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم السبت باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وباور ديناموز عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا1.

مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز

ويسعى فريق بيراميدز إلى لعودة بالقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث بعد اشتعال المنافسة على صدارة المجموعة الأولى بفوز نهضة بركان علي ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1.

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لاستعادة صدارة المجموعة.

ماذا يرتدي بيراميدز أمام باور ديناموز؟

ويرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي باو ديناموز  اللون الأصفر الكامل بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

نهضة بركان
نهضة بركان

حكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز

ويدير مباراة باور ديناموز وبيراميدز طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسئول البث الفضائي من زامبيا

بدور المجموعات.

ونستعرض ترتيب المجموعة الاولي قبل مواجهة بيراميدز أمام باور ديناموز بطل زامبيا مساء اليوم السبت في ثاني مواجهات دور المجموعات من البطولة.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان 6 نقاط (2 مباراة)

2- بيراميدز 3 نقاط (مباراة)

3-باور ديناموز بدون نقاط (مباراة)

4- ريفرز يونايتد بدون نقاط(2 مباراة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بيراميدز وباور ديناموز يورتشيتش بيراميدز باور ديناموز دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز

مواد متعلقة

ترتيب مجموعة بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يتحدى باور ديناموز لاستعادة صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة باور ديناموز وبيراميدز في دوري الأبطال

مجموعة بيراميدز، نهضة بركان يحقق ريمونتادا أمام ريفرز يونايتد 2-1

بعد فوزه على زيسكو في زامبيا، المصري يتفوق على الأهلي والزمالك

مدرب المصري يشيد بلاعبيه بعد الفوز على زيسكو

بعثة المصري تتوجه بالشكر لـ بيراميدز على مساندته للنسور خلال مباراة زيسكو

الأكثر قراءة

الأقمار الصناعية ترصد الكارثة، ظهور صدع هائل في إثيوبيا بعد الانفجار الكبير لبركان عفار

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

بالميراس ضد فلامنجو، موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

أحمد كريمة: الحسين شهيد القيم والمبادئ ورمز الدفاع عن الإسلام ورفض الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية