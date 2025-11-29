السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب مجموعة بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو
18 حجم الخط

مباراة بيراميدز وباور ديناموز، اشتعلت المنافسة بالمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم فريق بيراميدز بعد فوز نهضة بركان أمس أمام ريفرز يونايتد بالجولة الثانية بدور المجموعات.

ونستعرض ترتيب المجموعة الاولي قبل مواجهة بيراميدز أمام باور ديناموز بطل زامبيا مساء اليوم السبت في ثاني مواجهات دور المجموعات من البطولة.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان 6 نقاط (2 مباراة)

2- بيراميدز 3 نقاط (مباراة)

3-باور ديناموز بدون نقاط (مباراة)

4- ريفرز يونايتد بدون نقاط(2 مباراة)

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفًا على باور ديناموز بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم السبت باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وباور ديناموز عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا1.

مباراة بيراميدز وباور ديناموز

ويسعى فريق بيراميدز إلى لعودة بالقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث بعد اشتعال المنافسة على صدارة المجموعة الأولى بفوز نهضة بركان علي ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1.

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لاستعادة صدارة المجموعة.

ماذا يرتدي بيراميدز أمام باور ديناموز؟

ويرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي باو ديناموز  اللون الأصفر الكامل بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

نهضة بركان
نهضة بركان

حكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز

ويدير مباراة باور ديناموز وبيراميدز طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسئول البث الفضائي من زامبيا

قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.
خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بيراميدز وباور ديناموز دوري أبطال أفريقيا بيراميدز مجموعة بيراميدز باور ديناموز ترتيب مجموعة بيراميدز نهضة بركان

مواد متعلقة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يتحدى باور ديناموز لاستعادة صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة باور ديناموز وبيراميدز في دوري الأبطال

مجموعة بيراميدز، نهضة بركان يحقق ريمونتادا أمام ريفرز يونايتد 2-1

بعد فوزه على زيسكو في زامبيا، المصري يتفوق على الأهلي والزمالك

مدرب المصري يشيد بلاعبيه بعد الفوز على زيسكو

بعثة المصري تتوجه بالشكر لـ بيراميدز على مساندته للنسور خلال مباراة زيسكو

المصري يعبر زيسكو بثلاثية مثيرة في الكونفدرالية الإفريقية

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية