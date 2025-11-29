ترتيب مجموعة بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

مباراة بيراميدز وباور ديناموز، اشتعلت المنافسة بالمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم فريق بيراميدز بعد فوز نهضة بركان أمس أمام ريفرز يونايتد بالجولة الثانية بدور المجموعات.

ونستعرض ترتيب المجموعة الاولي قبل مواجهة بيراميدز أمام باور ديناموز بطل زامبيا مساء اليوم السبت في ثاني مواجهات دور المجموعات من البطولة.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان 6 نقاط (2 مباراة)

2- بيراميدز 3 نقاط (مباراة)

3-باور ديناموز بدون نقاط (مباراة)

4- ريفرز يونايتد بدون نقاط(2 مباراة)

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفًا على باور ديناموز بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم السبت باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وباور ديناموز عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا1.

مباراة بيراميدز وباور ديناموز

ويسعى فريق بيراميدز إلى لعودة بالقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث بعد اشتعال المنافسة على صدارة المجموعة الأولى بفوز نهضة بركان علي ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1.

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لاستعادة صدارة المجموعة.

ماذا يرتدي بيراميدز أمام باور ديناموز؟

ويرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي باو ديناموز اللون الأصفر الكامل بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

نهضة بركان

حكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز

ويدير مباراة باور ديناموز وبيراميدز طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسئول البث الفضائي من زامبيا

قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

