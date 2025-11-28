بعثة المصري تتوجه بالشكر لـ بيراميدز على مساندته للنسور خلال مباراة زيسكو

18 حجم الخط

وجه الدكتور محمد موسى رئيس بعثة المصري لزامبيا شكر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لمسئولي بعثة نادي بيراميدز بزامبيا وعلى رأسهم الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي والكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش.

جاء ذلك بعد حرصهم على حضور فريق بيراميدز بالكامل لمؤازرة فريق المصري في مباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي بالبطولة الكونفدرالية والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وأكد الدكتور محمد موسى تقدير إدارة المصري لتلك الخطوة التي تؤكد على عمق العلاقة بين الناديين واللذين يمثلان مصر في المعترك الإفريقي.

مباراة المصري وزيسكو يونايتد

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تقدم محمد هاشم لفريق المصري في الدقيقة 4 من ركلة ركنية لحسن علي من جهة اليمين نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها منذر طمين برأسية ردت من الحارس فتابعها محمد هاشم بتسديدة سكنت المرمى.

وجاء هدف التعادل لزيسكو عن طريق فريدي مايكل كوابلان في الدقيقة 6.

وبعد ربع ساعة من المباراة جاءت تسديدة من فريدي مايكل كوابلان لاعب فريق زيسكو من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها محمود حمدي حارس مرمى المصري من منتصف مرماه.

ومن خطأ قاتل من مدافع زيسكو في تمرير الكرة، وصلت الكرة إلى منذر طمين المنفرد فالمرمى فسدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني نجح عبد الرحيم دغموم من أحرز ثالث أهداف فريق المصري، وجاء هدف زيسكو الثاني في الدقيقة 87 عن طريق بيتر مسكوكوما.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

المصري 6 نقاط

الزمالك 3 نقاط

كايزر تشيفز بدون نقاط

زيسكو بدون نقاط

