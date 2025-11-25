إقبال محدود على لجنة مدرسة المؤسسة بنون في المنوفية بانتخابات النواب 2025 (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة المؤسسة بنون بـ محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025، حالة من الإقبال الذي تراوح بين الضعيف والمتوسط، وفقًا لمتابعات ميدانية داخل مراكز ومدن المحافظة، وخاصة خلال الساعات الأولى.

وأكد عدد من المتابعين أن الإقبال بدأ ضعيفًا صباحًا، فيما شهد تحسنًا نسبيًا مع مرور الوقت، وسط توقعات بزيادة المشاركة خلال الساعات المسائية، خاصة مع انتهاء ساعات العمل وعودة المواطنين لمقار سكنهم.

المنوفية تخصص أرقامًا للشكاوى والاستفسارات

وتواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ورصد مستوى المشاركة وتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بسير التصويت داخل اللجان

وناشدت محافظة المنوفية المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتم تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر غرفة العمليات المركزية بالديوان العام: (2239804 - 2224899 - 2222035) وذلك لضمان الاستجابة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية تستقبل 2,973,483 ناخبًا، وجرى تجهيز 500 مقر انتخابي، و541 لجنة فرعية، بالإضافة إلى لجنة عامة واحدة، بما يضمن تيسير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.