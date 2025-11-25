الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال محدود على لجنة مدرسة المؤسسة بنون في المنوفية بانتخابات النواب 2025 (فيديو)

إقبال محدود ومتفاوت
إقبال محدود ومتفاوت على لجان التصويت في المنوفية
18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة المؤسسة بنون بـ محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025، حالة من الإقبال الذي تراوح بين الضعيف والمتوسط، وفقًا لمتابعات ميدانية داخل مراكز ومدن المحافظة، وخاصة خلال الساعات الأولى.

وأكد عدد من المتابعين أن الإقبال بدأ ضعيفًا صباحًا، فيما شهد تحسنًا نسبيًا مع مرور الوقت، وسط توقعات بزيادة المشاركة خلال الساعات المسائية، خاصة مع انتهاء ساعات العمل وعودة المواطنين لمقار سكنهم.

 

المنوفية تخصص أرقامًا للشكاوى والاستفسارات

وتواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ورصد مستوى المشاركة وتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بسير التصويت داخل اللجان
وناشدت محافظة المنوفية المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتم تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر غرفة العمليات المركزية بالديوان العام: (2239804 - 2224899 - 2222035) وذلك لضمان الاستجابة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية تستقبل 2,973,483 ناخبًا، وجرى تجهيز 500 مقر انتخابي، و541 لجنة فرعية، بالإضافة إلى لجنة عامة واحدة، بما يضمن تيسير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 محافظة المنوفية انتخابات مجلس النواب 2025 محافظة المنوفية

مواد متعلقة

المنوفية تخصص أرقاما لتلقي الشكاوى والاستفسارات بشأن انتخابات النواب 2025

رصدنا توزيع أموال خارج اللجان، رئيس المجلس القومي للمرأة بالمنوفية تكشف مخالفات بعض المرشحين (فيديو)

انتخابات النواب، مصدر أمني يكشف حقيقة الاعتداء على مرشح داخل لجنة بالمنوفية

نائب محافظ المنوفية يدلي بصوته بلجنة منوف التجارية بنات (صور)

استبدال رئيسة لجنة انتخابية بالباجور بسبب وفاة حماها

محافظ المنوفية يناشد المواطنين المشاركة في العملية الانتخابية

انتخابات النواب، توافد المواطنين على لجنة المؤسسة في المنوفية (فيديو)

500 مقر انتخابي و542 لجنة لاستقبال 3 ملايين ناخب بالمنوفية (صور)

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

قضية رمضان صبحي، محامي المتهم الأول يدفع بانتفاء أركان الجريمة وغياب القصد الجنائي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية