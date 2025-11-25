أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

18 حجم الخط

تقدّم أحد المرشحين عن دائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية بطعن رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتراضًا على ما وصفه بالخروقات التي شهدها محيط عدد من اللجان الانتخابية أثناء سير العملية التصويتية.

فلاشة توثق مضمون الطعن

وقام المرشح بتحرير محضر رسمي في مركز شرطة الباجور لإثبات الواقعة، وتوثيق الأحداث التي تضمنها الطعن، حيث قدم للهيئة الوطنية العليا ملفًا مدمجًا يتضمن شواهد متعددة، من بينها مقاطع مصورة على “فلاشة” تظهر وقائع تم ضبطها خارج اللجان الانتخابية، تتعلق بقيام بعض الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية بهدف توجيه الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وأكد المرشح في طلبه أن هذه الوقائع تُعد جريمة انتخابية ومساسًا بنزاهة العملية الديمقراطية، مؤكدًا تمسكه بحقه القانوني في التحقيق في تلك الخروقات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.



وطالب المرشح فى الطعن المقدم للوطنية للإنتخابات بإعادة الإنتخابات فى دائرة الباجور.

