المنوفية تخصص أرقاما لتلقي الشكاوى والاستفسارات بشأن انتخابات النواب 2025

اجتماع الغرفة المركزية
اجتماع الغرفة المركزية لمتابعة سير الانتخابات
أعلن  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم الثلاثاء انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025

وترأس محافظ المنوفية اجتماع الغرفة المركزية لمتابعة سير الانتخابات في يومها الثاني، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، حيث تم الاطمئنان على الحالة العامة للمشهد الانتخابي ومتابعة انتظام فتح اللجان وتيسير دخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لإزالة أية معوقات فورًا، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

كما وجه أبو ليمون غرفة العمليات المركزية بالمتابعة اللحظية لسير الانتخابات والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون الانحياز لأي طرف.

تخصيص ارقام للشكاوى 

وناشدت محافظة المنوفية المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتم تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر غرفة العمليات المركزية بالديوان العام: (2239804 - 2224899 - 2222035) وذلك لضمان الاستجابة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية تستقبل 2,973,483 ناخبًا، وجرى تجهيز 500 مقر انتخابي، و541 لجنة فرعية، بالإضافة إلى لجنة عامة واحدة، بما يضمن تيسير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

