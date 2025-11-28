أنقذ 13 فتاة من الغرق..التضامن تصرف 100 ألف جنيه لأسرة شهيد الإسماعيلية

18 حجم الخط

توجه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن، بخالص العزاء في شهيد الواجب لأسرته وللشعب المصري، مشيرًا إلى أن وفدًا من وزارة التضامن بمحافظة المنوفية يقدمون العزاء الآن لأسرة الشهيد نيابة عن وزيرة التضامن.

ضم الأسرة لبرنامج تكافل وكرامة

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن بصرف تعويض 100 ألف جنيه لأسرة الشهيد مع ضم الأسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وسوف تتكفل الوزارة بمصروفات التعليم لبناته الثلاثة حتى تخرجهم من الجامعة.

صرف تعويض

وفي سياق متصل أكد محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك توجيهات من الدكتورة مايا مرسي بشأن أسرة الشاب حسن أحمد حسني ودعمهم، مؤكدًا أن الدعم لأسرة شهيد الكرامة تتمثل في «صرف تعويض 100 ألف جنيه للأسرة، بالإضافة إلى أنه من يوم الأحد المقبل ضم أسرته لبرنامج تكافل وكرامة.

وفاة شهيد الكرامة

وأشار ان الوزيرة الدكتورة مايا مرسي تقدمت بالعزاء في وفاة شهيد الكرامة الشاب حسن أحمد حسني الذي ضحى بحياته من أجل إنقاذ 13 فتاة سقطت بهم سيارة في أحد المصارف في الإسماعيلية.

ونوّه إلى أنه سيتم التكفل بمصروفات التعليم لبناته الثلاث خلال مراحل التعليم حتى الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.