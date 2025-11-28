الجمعة 28 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

هل بذور اليقطين هي اللب الأبيض؟ أخصائي يجيب

اللب الأبيض وبذور
اللب الأبيض وبذور اليقطين
18 حجم الخط

بذور اليقطين من البذور الشهيرة التى تستخرج من قرع العسل أو ما يعرف باليقطين، ولها قيمة غذائية عالية وينصح الخبراء بتناولها.

والبعض يظن أن بذور اليقطين هى اللب الأبيض التسالى الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا ولكن الخبراء لهم رأى آخر.

هل بذور اليقطين هى اللب الأبيض؟

ويقول الدكتور محمد الطويل اخصائي التغذية الرياضية، إن هناك سؤال يتم تداوله باستمرار وهو هل بذور اليقطين هي نفس اللب الأبيض، والإجابة هنا لا، وكثير من الأشخاص يختلط عليهم الأمر بين بذور اليقطين واللب الأبيض، رغم ان شكلهم قريب، لكن الفائدة مختلفة تماما.

بذور اليقطين واللب الأبيض 
بذور اليقطين واللب الأبيض 

فوائد بذور اليقطين 

وأضاف الطويل، أن بذور اليقطين تعرف بالقوة الخضراء الحقيقية، ومن فوائدها:-

  • مصدر قوي للزنك، الذى يدعم المناعة، والبشرة، وبناء الهرمونات.
  • غنية بالماغنيسيوم، وهو أفضل معدن لتهدئة الأعصاب، وتحسين النوم، وتقليل التوتر.
  • غنية بالأوميجا 3، التى تقلل الالتهابات وتحافظ على صحة القلب.
  • تساعد على حرق الدهون، لاحتوائها على بروتين عالي وألياف تعزز الشعور بالشبع وتمنع الجوع السريع.
  • تحسن من صحة البروستاتا عند الرجال.

فوائد اللب الأبيض 

وتابع، أما اللب الأبيض هو مفيد ايضا ولكن ليس بنفس قوة بذور اليقطين، ومن فوائد اللب الأبيض:-

  • يحتوى على البروتين ولكن اقامه الموجود فى بذور اليقطين.
  • يحتوى على المغنيسيوم ولكن أيضا أقل من الموجود فى بذور اليقطين.
  • لا يقدم نفس التأثير على الهرمونات والمناعة.

وأوضح الدكتور محمد الطويل اخصائي التغذية الرياضية، أنه لتناول طعام صحى يجب اختيار بذور اليقطين وليس اللب الأبيض لأن فائدته اقوى وتأثيره أسرع ونفس المذاق المميز.

كنز مدفون، ما لا تعرفة عن فوائد بذور اليقطين لصحة الجسم

فوائد اللب الأبيض، يحمي من تصلب الشرايين وهشاشة العظام وينظم النوم

