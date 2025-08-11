فوائد بذور اليقطين، تحمى من تضخم البروستاتا وتحسن النوم وتقوى المناعة

فوائد بذور اليقطين، بذور اليقطين من البذور المشهورة على مستوى العالم وهى تعرف باللبن الأبيض من أشهر التسالى التى لها شعبية كبيرة ويعشقها الكبار والصغار.

وفوائد بذور اليقطين، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن بذور اليقطين، أو ما يعرف بـ"اللب الأبيض" أو "القرع العسلي"، من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وتستخدم منذ مئات السنين في الطب التقليدي لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض، وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تحتوي على تركيز عالي من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الهامة للجسم.

القيمة الغذائية لبذور اليقطين

وأضافت منى، تحتوي بذور اليقطين على مزيج متكامل من العناصر الغذائية، أبرزها:

البروتينات النباتية عالية الجودة.

الأحماض الدهنية الصحية مثل أوميجا 3 وأوميجا 6.

معادن مهمة مثل المغنيسيوم، الزنك، الحديد، والمنغنيز.

فيتامينات مثل فيتامين E وفيتامين K ومجموعة فيتامينات B.

نسبة عالية من الألياف الغذائية.

مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة.

فوائد بذور اليقطين الصحية

وتابعت، أن من فوائد بذور اليقطين التى تدفعنا لتناولها:-

تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع.

المغنيسيوم الموجود فيها يساهم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على انتظام ضربات القلب.

تعتبر غنية بالزنك، وهو معدن أساسي لصحة البروستاتا، وقد تساعد في الوقاية من تضخم البروستاتا الحميد وتحسين وظائف الجهاز البولي.

تحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين ثم الميلاتونين، مما يساعد على تحسين النوم ومكافحة الأرق.

بفضل محتواها العالي من الزنك وفيتامين E، تدعم بذور اليقطين الجهاز المناعي وتزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

الألياف الموجودة في البذور تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك ودعم صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تحتوي على مضادات أكسدة تقلل من الالتهابات المزمنة، ما يفيد في حالات التهاب المفاصل وأمراض القلب.

غنية بالمغنيسيوم والفسفور، مما يقوي العظام ويحافظ على كثافتها، خاصة مع التقدم في العمر.

الأحماض الأمينية والأوميجا 3 تساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر والاكتئاب الخفيف.

فوائد بذور اليقطين للنساء

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد بذور اليقطين للنساء:-

توازن الهرمونات خاصة في فترة ما قبل انقطاع الطمث.

تساعد في تقليل أعراض الدورة الشهرية مثل التشنجات والتقلبات المزاجية.

تدعم صحة الجلد والشعر بفضل فيتامين E والأحماض الدهنية.

محاذير تناول بذور اليقطين

وأكدت استشارى التغذية العلاجية، على أنه يفضل تناول بذور اليقطين باعتدال لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، واختيار البذور غير المملحة لتجنب زيادة الصوديوم في الجسم.

