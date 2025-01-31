ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللب الأبيض يوميا؟

قد تكون بذور اليقطين أو ما يعرف بإسم اللب الأبيض صغيرة الحجم، ولكنها تحمل فوائد صحية عظيمة، فملعقة كبيرة من هذه البذور يوميًا يمكن أن تفعل العجائب للجسم، فهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، ويمكنها تحسين كل شيء من صحة القلب إلى وظائف المخ.

فوائد اللب الأبيض

وبحسب دراسة طبية فإنه تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من المغنيسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على عمل قلبك بسلاسة، كما تحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الصحية التي تقلل من الكوليسترول السيئ (LDL) وتزيد من الكوليسترول الجيد (HDL) بحسب موقع Times of india.

وهذا يعني انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الحصول على النوم الصحيح.



وتحتوي بذور اليقطين أو اللب الأبيض على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد في إنتاج السيروتونين والميلاتونين - هرمونات النوم الطبيعية في الجسم.

يمكن أن يساعد تناول ملعقة كبيرة قبل النوم في تعزيز النوم المريح والمساعدة في تنظيم دورة النوم، بالإضافة إلى ذلك، يعمل محتوى المغنيسيوم على استرخاء العضلات والأعصاب، مما يجعل من السهل الاسترخاء في الليل.



تحسين وظائف الدماغ



اللب الأبيض مليء بالزنك والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وكلها تدعم الوظيفة الإدراكية والذاكرة.

يلعب الزنك دورًا حاسمًا في إشارات الأعصاب وتطور الدماغ، ووفقًا لبحث تم إجراؤه في عام 2024، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في تحسين التركيز والانتباه، وحتى تقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.



معزز طبيعي للمناعة



بذور اليقطين غنية بالزنك وفيتامين هـ - وهما عنصران غذائيان رئيسيان يحسنان الاستجابة المناعية ويحميان من العدوى.

يساعد الزنك في التئام الجروح ومحاربة نزلات البرد، بينما يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة، مما يقلل الالتهاب ويحافظ على قوة جهاز المناعة لديك.

مفيد لصحة الأمعاء والهضم



الهضم الجيد هو أساس الصحة العامة، ويمكن لبذور اليقطين أن تدعم صحة الأمعاء

فهي تحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم، وتمنع الإمساك، وتعزز توازن ميكروبيوم الأمعاء.

وفقًا لدراسة أجريت في مارس 2024، فإن بذور اليقطين لها خصائص طبيعية مضادة للطفيليات، والتي يمكن أن تساعد في القضاء على البكتيريا المعوية الضارة والحفاظ على جهازك الهضمي في أفضل حالاته.

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