فوائد بذور اليقطين، لصحة قلبك وجمال وشباب بشرتك وشعرك

فوائد بذور اليقطين، تعد بذور اليقطين، أو ما يُعرف أيضًا باللب الأبيض، من الأغذية التي بدأت تحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة بسبب قيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة.



تُستخرج هذه البذور من ثمرة اليقطين، وتؤكل محمصة أو نيئة، كما يمكن إضافتها إلى السلطات، المخبوزات، أو العصائر الصحية.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن بذور اليقطين ليست مجرد وجبة خفيفة، بل هي كنز غذائي حقيقي يستحق أن يُدرج ضمن نمط الحياة الصحي، نظرًا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية عديدة.

أضافت الدكتورة مروة، أنه لا يعلم الكثيرون، أن بذور اليقطين تحتوي على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن، وتعد مصدرًا غنيًا بالبروتين النباتي، والدهون الصحية، والألياف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن تعزيز صحته بطريقة طبيعية وآمنة.



القيمة الغذائية لبذور اليقطين

وأوضحت الدكتورة مروة، أن بذور اليقطين تتميز بأنها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث تحتوي على البروتين، الألياف، الزنك، الحديد، الماغنيسيوم، الفوسفور، النحاس، بالإضافة إلى فيتامينات مثل فيتامين E ومجموعة من فيتامينات B. كما تحتوي على مضادات أكسدة قوية وأحماض دهنية غير مشبعة مثل أوميجا-3 وأوميجا-6.

أهم الفوائد الصحية لبذور اليقطين:

وتستعرض الدكتورة مروة، لأهم وأبرز فوائد بذور اليقطين لصحة الجسم، في السطور التالية.

بذور اليقطين لصحة الجسم

تعزيز صحة القلب

بذور اليقطين تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة، خاصة حمض اللينوليك، الذي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. كما أن احتواءها على الماغنيسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.

تحسين صحة الجهاز البولي والبروستاتا

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول بذور اليقطين بانتظام يساعد في تحسين صحة البروستاتا، خاصة لدى الرجال في منتصف العمر. فهي تساعد على تقليل أعراض تضخم البروستاتا الحميد، كما تساهم في تحسين تدفق البول وتقليل مرات التبول الليلي. وهذا يعود جزئيًا إلى احتوائها على مركبات نباتية تُعرف بـ"الفيتوستيرولات" التي تلعب دورًا في التوازن الهرموني.

دعم صحة المناعة

الزنك المتوفر بوفرة في بذور اليقطين يلعب دورًا محوريًا في تقوية جهاز المناعة، وتعزيز مقاومة الجسم للأمراض. كذلك، فإن مضادات الأكسدة الموجودة فيها مثل فيتامين E والسيلينيوم تساهم في محاربة الالتهابات والتقليل من ضرر الجذور الحرة.

تحسين جودة النوم

تُعد بذور اليقطين مصدرًا جيدًا للتربتوفان، وهو حمض أميني يُساعد في تحسين جودة النوم، حيث يتحول داخل الجسم إلى السيروتونين ثم إلى الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. لذلك، يُنصح بتناول كمية صغيرة من بذور اليقطين قبل النوم لتحسين الاسترخاء والنوم العميق.

تنظيم مستوى السكر في الدم

بذور اليقطين تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، وبالتالي تقليل مستويات السكر بعد الوجبات. كما أن الماغنيسيوم الموجود فيها يلعب دورًا مهمًا في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعلها غذاءً مساعدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في بذور اليقطين تساعد في تحسين الهضم ومنع حالات الإمساك، من خلال تعزيز حركة الأمعاء الطبيعية وتغذية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة البشرة والشعر

احتواء بذور اليقطين على الزنك وفيتامين E يجعلها مفيدة لصحة البشرة، فهي تساهم في تقليل الالتهابات الجلدية وتحفيز إنتاج الكولاجين الذي يعزز مرونة الجلد. أما بالنسبة للشعر، فالبروتينات والدهون الصحية الموجودة فيها تساعد في تقوية الشعر وتحفيز نموه.

مضادة للطفيليات

تُعرف بذور اليقطين منذ القدم بقدرتها على طرد الطفيليات المعوية، خاصة الديدان الشريطية، حيث تحتوي على مركبات مثل "الكوكوربيتاسين" التي تساعد في شل حركة الطفيليات وطردها من الجهاز الهضمي.

تعزيز الصحة النفسية

بذور اليقطين غنية بالماغنيسيوم والتربتوفان والزنك، وهي عناصر تساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق. كما أن تأثيرها الإيجابي على جودة النوم يساعد في تقليل الإرهاق الذهني وتعزيز التوازن النفسي.

طرق الاستهلاك

يمكن تناول بذور اليقطين نيئة أو محمصة، ويمكن طحنها وإضافتها إلى العصائر، الشوربة، الزبادي أو السلطات. كما يمكن استخدامها كإضافة مقرمشة على الخبز أو الكعك، أو حتى خلطها مع المكسرات والفواكه المجففة لتكون وجبة خفيفة صحية.

بذور اليقطين لصحتك

احذري أضرار الإفراط في استخدام بذور اليقطين



رغم فوائد بذور اليقطين العديدة، يجب تناولها باعتدال لتفادي زيادة السعرات الحرارية، خاصة لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

كما تنصح الدكتورة مروة بشراء الأنواع غير المملحة أو تحميصها في المنزل دون إضافة كميات كبيرة من الملح أو الزيت للحفاظ على فوائدها الصحية.

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