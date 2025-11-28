تيودور بلهارس ينظم فعالية علمية حول السلامة الدوائية لتعزيز جودة الرعاية الصحية

18 حجم الخط

نظم معهد تيودر بلهارس فعالية علمية متخصصة تناولت أحد أهم محاور حماية المرضى وهو "السلامة الدوائية". تأتي هذه الخطوة ترجمة لالتزام المعهد برفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية وتعزيز الوعي لدى العاملين والمرضى على حد سواء، بما يضمن ترسيخ بيئة علاجية آمنة تتوافق مع المعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار الدور الوطني الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس للأبحاث لتطوير جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقافة الأمان الدوائي داخل المؤسسات الطبية، وحرصه المستمر على دعم الممارسات السليمة وتشجيع التدريب القائم على الأدلة العلمية.

وانطلقت الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد عبد العزيز مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، وبإشراف قسم الصحة العامة برئاسة الدكتورة حنان علي سيد.

وشارك في المحاضرة أربعة من المتخصصين الذين قدموا طرحًا علميًا متكاملًا تناول مختلف جوانب السلامة الدوائية ومخاطر الأخطاء الطبية وأثرها على المريض والنظام الصحي.

حاضر في الفعالية كل من الدكتورة أميمة كامل أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، والدكتورة منة الله حسام أخصائي الصحة العامة بالمعهد، والدكتورة سارة سيد محمود الأستاذ المساعد بقسم بحوث البيئة بالمعهد، الدكتورة رشا محمد جاد الكريم الأستاذ المساعد بقسم الرخويات الطبية بالمعهد.

افتتحت الدكتورة أميمة كامل أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، الفعالية بتأكيد أن توعية المرضى والمواطنين بالإستخدام السليم للدواء تمثل عنصرًا جوهريًا في منظومة الرعاية الصحية، وأن إدارة الدواء بصورة صحيحة تعد من أهم مقومات حماية المرضى من الأخطاء الدوائية. وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تولي إهتمامًا مكثفًا لهذا الملف نظرًا لدوره الحيوي في تحسين جودة الخدمات الطبية.

واستعرضت د. أميمة مفهوم سلامة المرضى، وأبرزت الإجراءات والمعايير التي تستهدف الحد من الأذى غير المتوقع، بالإضافة إلى استعراض الأخطاء الشائعة في وصف وصرف وتخزين وإعطاء الدواء، مؤكدة أهمية اليقظة الدوائية والإبلاغ عن الآثار الجانبية لضمان متابعة آمنة وفعالة.

