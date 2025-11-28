الجمعة 28 نوفمبر 2025
عصام كامل

إعلان نتائج بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

استضافت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية فعاليات بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات المصرية، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وذلك بمقر الجامعة.

برعاية كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف كل من د.هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، ود.أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أحمد كامل سكرتير الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وقد أقيمت فعاليات البطولة في أجواء رياضية شبابية تعكس ريادة الجامعة وخبراتها المتقدمة في مجال التقنيات والأنشطة الإلكترونية، بمشاركة (٧٠) طالبًا وطالبة يمثلون (١٩) جامعة، وشهدت البطولة منافسات قوية في مجموعة من الألعاب الإلكترونية الحديثة، وسط تفاعل كبير وتحديات مميزة أبرزت مهارات الطلاب الرقمية وقدرتهم على الابتكار والتنافس.

آفاقًا جديدة للمنافسة والإبداع في مجال الرياضات الإلكترونية

وعبر المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وإدارة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني في توفير بيئة تنظيمية وتقنية متطورة تليق بهذا الحدث، مؤكدين أن البطولة تسهم في تعزيز مواهب الطلاب، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمنافسة والإبداع في مجال الرياضات الإلكترونية، الذي يشهد انتشارًا متسارعًا على المستويين المحلي والعالمي.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الطلبة:
- المركز الأول: الطالب/ محمد وائل، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 
- المركز الثاني: الطالب/ محمد محمد، جامعة القاهرة
- المركز الثالث: الطالب/ محمد خالد، جامعة السلام

** نتائج الطالبات: 
- المركز الأول: الطالبة/ ياسمينا مصطفى، جامعة السلام
- المركز الثاني: الطالبة/ جومانة جمال، جامعة السلام
- المركز الثالث: الطالبة/ مي شريف، جامعة حلوان

