مستلزمات الشتاء، آداب عين شمس تقيم المعرض السنوي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

18 حجم الخط

افتتحت حنان كامل عميدة كلية الآداب بـ جامعة عين شمس فعاليات المعرض الخيري السنوي لمستلزمات الأسرة، الذي يقام داخل حرم الكلية، بتنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أٌقيم المعرض تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، وبإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

خلال تفقدها للمعرض، أكدت حنان كامل متولي أن الكلية لا تنظر إلى هذا المعرض بوصفه فعالية خدمية فحسب، بل باعتباره ترجمة حقيقية لفلسفة العمل الإنساني والمجتمعي التي تضعها الكلية ضمن أولوياتها.

العمل المجتمعي حين يرتبط بالمؤسسات التعليمية

وأضافت العميدة أن تنظيم هذا المعرض سنويًا يأتي استجابةً لحاجة الطلاب والعاملين وتعبيرًا عن التزام الكلية بدورها تجاه المجتمع الجامعي، مشيرة إلى أن الكلية تؤمن بأن الجامعة ليست فقط مكانًا للعلم والمعرفة، بل مساحة للتكافل والمسئولية المشتركة، وأن هذا المعرض يرسّخ قيمة عميقة مفادها أن العمل المجتمعي حين يرتبط بالمؤسسات التعليمية يتحول من مبادرة عابرة إلى ثقافة راسخة تسهم في بناء وعي اجتماعي مسئول".

كما توجهت حنان كامل بالشكر إلى العارضين والطلاب المتطوعين والجهات الداعمة، وإلى الدور البارز للدكتورة نيفين طلبة، والدكتورة أماني عبد الرحيم بقسم الإرشاد السياحي، القائمين على تأسيس وتنظيم المعرض مؤكدة أن نجاح هذا الحدث يعتمد على تكاتف الجميع، وأن مثل هذه المبادرات تعزز الانتماء وتعمق الروابط بين جميع أفراد الكلية.

وأوضحت حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع أن المعرض يضم هذا العام مجموعة واسعة ومتنوعة من الملابس، والأحذية، والحقائب، والإكسسوارات، ومستلزمات الشتاء، وذلك بأسعار رمزية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسرة الجامعية.



وأشارت إلى أنه من بين المشاركين في العرض عددًا من الشباب من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بما يعكس حرص الكلية على دعمهم ودمجهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.



شهد المعرض إقبالًا ملحوظًا، مما يؤكد نجاح التجربة والحرص على استمراريتها كأحد الأنشطة الخدمية للكلية سنويًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.