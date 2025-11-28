الجمعة 28 نوفمبر 2025
إنجاز دولي لطالبين من تجارة عين شمس بحصولهما على شهادة FMAA العالمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حصل الطالب مايكل مهدي عدلي، والطالبة منال محمد السيد،  كلية التجارة جامعة عين شمس على الشهادة المهنية الدولية FMAA، إحدى أبرز الشهادات المعتمدة دوليًا في مجال المحاسبة المالية والإدارية.

ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين كلية التجارة جامعة عين شمس ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس.

ويأتي هذا الإنجاز الرفيع تتويجًا للجهود المستمرة والمتفانية لكلا الطالبين بالفرقة الرابعة شعبة الدراسة باللغة العربية، ويعكس تميزهما الأكاديمي والمهني، وهو ما يمثل فخرًا واعتزازًا لكلية التجارة، خاصةً وأن كليهما من الحاصلين على منحة الكلية ضمن برامج دعم وتمكين الطلاب المتميزين، مما يؤكد دقة اختيار الكلية للطاقات الواعدة وفعالية برامج دعمها.

وبهذه المناسبة عبر  فريد محرم الجارحي، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، معربا عن تمنياته القلبية لهما بالتوفيق الدائم، وأن يكون هذا النجاح حجر الأساس لمستقبل مهني مشرف، يساهم في رفعة اسم الكلية والجامعة ووطنهم مصر الغالية.

وتعد شهادة FMAA إحدى الشهادات المهنية المرموقة عالميًا في مجال المحاسبة المالية والإدارية، حيث تمنح الحاصلين عليها ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل من خلال إثبات كفاءتهم في مجالات التحليل المالي، والتخطيط، واتخاذ القرارات الإدارية السليمة

وتتقدم كلية التجارة بجامعة عين شمس بخالص التهنئة للطالبين المتفوقين، وتتمنى لهما دوام التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا الإنجاز بداية لمستقبل مهني باهر، وحافزًا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الطموحات.

الجريدة الرسمية