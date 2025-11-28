الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يطلق مهرجان الإسماعيلية الأول للمقيمين بالمدن الجامعية

جامعة عين شمس، فيتو
يطلق قطاع التعليم والطلاب بـجامعة عين شمس اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر فعاليات المهرجان الترفيهي الأول لطلاب الجامعة المقيمين بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2026، إلى مدينة الإسماعيلية بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

 

مهرجان الإسماعيلية الأول للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وفي إطار الدور الفعَّال الذي يقوم به قطاع التعليم والطلاب لدعم الأنشطة الطلابية.

يأتي تنظيم المهرجان تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، بضرورة توسيع قاعدة المشاركة في الرحلات والفعاليات الترفيهية لطلاب المدن الجامعية، بما يشمل الطلاب والطالبات والفروع الخارجية، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير الدعم الكامل لطلابها وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية، والثقافية، والرياضية، والفنية.

يقام المهرجان بتنسيق وإشراف إدارى إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، حيث يستضيف فندق جولدن جويل الإسماعيلية خلال فعاليات اليوم أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء الجامعة، ليستمتعوا بالطبيعة الخلابة للمدينة وبالمناظر المميزة لقناة السويس، في أجواء تهدف إلى الترفيه وتخفيف الضغوط الدراسية وتعزيز أواصر الصداقة والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

ويحرص قطاع التعليم والطلاب على تنظيم هذه الفعاليات باستمرار انطلاقًا من التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة والأنشطة الهادفة.

