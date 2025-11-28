حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة 28 نوفمبر 2025
شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 حالة من الانسياب المروري، وسط انتشار مكثف للخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتنظيم حركة السيارات.

حالة المرور اليوم 

ورصدت المتابعات الميدانية سيولة في حركة المرور بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، إلى جانب ميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، مع تواجد الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة وضبط قائدي المركبات المخالفين.

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كما سادت السيولة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، إلى جانب شوارع فيصل والهرم وميادين الجيزة وجامعة القاهرة وبين السرايات وشارع التحرير وصولًا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

القبض على شخص بحوزته سلاحا ناريا أثناء الاحتفال بفوز مرشح بالشرقية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق على سبيل الرشوة بالبحيرة

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، ودفعت بخدماتها المرورية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تعوق الحركة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

كما تمركزت سيارات الإغاثة العاجلة على الطرق والمحاور الرئيسية التابعة للإدارة العامة للمرور، ومنها طرق "القاهرة–الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة–السويس"، و"القاهرة–الإسماعيلية"، لتقديم الدعم للمواطنين تحسبًا لأي أعطال طارئة.

