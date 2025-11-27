ضبط 14 متورطا في استغلال الأحداث للتسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

18 حجم الخط

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط 14 شخصًا (9 رجال و5 سيدات)، بينهم 5 من ذوي المعلومات الجنائية، لقيامهم بإجبار الأطفال على التسول وبيع السلع بطريقة الحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

أساليب المتهمين

وأظهرت التحريات أن المتهمين استغلوا 15 حدثًا من الأطفال، كانوا معرضين للخطر بشكل مباشر، حيث كانوا يجبرونهم على التسول في الشوارع والميادين العامة، والتعرض لمواقف خطرة من السيارات والمارة، وبيع سلع مستهلكة بطريقة الحاحية للمارّة، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، والتواجد لساعات طويلة في أماكن مزدحمة، ما يعرضهم للإصابة والإرهاق.

وأكدت التحريات أن بعض المتهمين سبق لهم ارتكاب قضايا جنائية مشابهة، واستخدموا أساليب مبتكرة لإخفاء نشاطهم أمام السلطات والمارة، بما في ذلك تغيير أماكن التسول والتحايل على مراقبة الشرطة.

مواجهة المتهمين

أثناء مواجهتهم، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي وطرق استغلالهم للأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وأقروا بإجبار الأحداث على العمل في ظروف صعبة دون مراعاة سلامتهم أو حقوقهم.

الإجراءات القانونية والتدابير الوقائية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، بما يشمل الضبط والتحقيقات اللازمة، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي استغلال مستقبلي.

هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لحماية الأحداث من الاستغلال والعمل على تأهيلهم وحمايتهم من المخاطر الاجتماعية والقانونية.

ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو

ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو

ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو

ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.