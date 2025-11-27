الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 14 متورطا في استغلال الأحداث للتسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

ضبط 14 متورطًا في
ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول
18 حجم الخط

نجحت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط 14 شخصًا (9 رجال و5 سيدات)، بينهم 5 من ذوي المعلومات الجنائية، لقيامهم بإجبار الأطفال على التسول وبيع السلع بطريقة الحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب الإلكتروني بالقاهرة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي و6 أطنان دقيق مهرب

أساليب المتهمين

وأظهرت التحريات أن المتهمين استغلوا 15 حدثًا من الأطفال، كانوا معرضين للخطر بشكل مباشر، حيث كانوا يجبرونهم على التسول في الشوارع والميادين العامة، والتعرض لمواقف خطرة من السيارات والمارة، وبيع سلع مستهلكة بطريقة الحاحية للمارّة، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، والتواجد لساعات طويلة في أماكن مزدحمة، ما يعرضهم للإصابة والإرهاق.

وأكدت التحريات أن بعض المتهمين سبق لهم ارتكاب قضايا جنائية مشابهة، واستخدموا أساليب مبتكرة لإخفاء نشاطهم أمام السلطات والمارة، بما في ذلك تغيير أماكن التسول والتحايل على مراقبة الشرطة.

مواجهة المتهمين

أثناء مواجهتهم، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي وطرق استغلالهم للأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وأقروا بإجبار الأحداث على العمل في ظروف صعبة دون مراعاة سلامتهم أو حقوقهم.

الإجراءات القانونية والتدابير الوقائية

تم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية ضد المتهمين، بما يشمل الضبط والتحقيقات اللازمة، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي استغلال مستقبلي.

هذه الإجراءات تأتي ضمن  خطة وزارة الداخلية لحماية الأحداث من الاستغلال والعمل على تأهيلهم وحمايتهم من المخاطر الاجتماعية والقانونية.

ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو
ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو
ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو
ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو
ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو
ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو
ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو
ضبط 14 متورطًا في استغلال الأحداث للتسول، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستغلال الأحداث تسول الأطفال بيع إلحاحي حماية الأحداث الجيزة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب الإلكتروني بالقاهرة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي و6 أطنان دقيق مهرب

زحام مروري في القاهرة والجيزة والقليوبية مع انتشار مكثف للخدمات

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

القبض على سائق تشاجر مع سيدة في أسيوط

سرقة هاتف تقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي في مدينة نصر

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق على سيدة وأسرتها بالغربية

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة كابلات كهربائية بأكتوبر ويضبط المتهمين

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بتكلفة استثمارية مليار دولار

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

صناع فيلم "كان يا ماكان في غزة": أردنا كشف حياة الغزيين قبل المأساة

تعرف على الخطوات التالية لمرحلة فرز الأصوات بانتخابات النواب (إنفوجراف)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية