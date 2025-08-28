وفقا للقانون، غرامة 500 جنيه للممتنعين عن التصويت فى الانتخابات

تستكمل اليوم الخميس، جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

ويتنافس في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين في 5 محافظات خارج جمهورية مصر العربية.

عقوبة الامتناع عن التصويت

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات والاستفتاء بدون عذر.

ونصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان إسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، انتهت بالتوازي مع إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة للإجراءات الانتخابية لمجلس النواب، والتى لم يتم تحديد الجدول الزمني لإجراءاتها حتى الآن، ومن المقرر الكشف عن جميع التفاصيل عقب انتهاء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الخامس والأخير، عقب الجلسة الختامية من الفصل التشريعي الأول.

فض دور الانعقاد الخامس

وأشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بشأن إنجازات 5 أدوار انعقاد، عن عقد 186 جلسة عامة، وجلسة واحدة طارئة، بعدد ساعات عمل 488 ساعة، شهدت 6013 مداخلة.

وتضمن التقرير مناقشة 40 مشروع قانون، 93 طلب مناقشة عامة، 919 اقتراحا برغبة، 18 دراسة برلمانية، و9 دراسات قياس الأثير التشريعي.

وعقدت اللجان النوعية 2947 اجتماعا، وإصدار 1034 تقريرا، و24 زيارة ميدانية، فيما بلغت عدد اجتماعات اللجنة العامة 16 اجتماعا، وإصدار 24 تقريرا برلمانيا.

انجازات مجلس الشيوخ

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض فيلما تسجيليا أعدته الأمانة العامة، عن إنجازات المجلس، استعدادا لفض دور الانعقاد الخامس.

