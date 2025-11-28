الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو
18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الأسواق والمنشآت الخدمية أسفرت عن نتائج نوعية ساهمت في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلك داخل مختلف مراكز المحافظة. 

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة، التي تضم ممثلين عن الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة والسلامة والصحة المهنية، باشرت أعمالها وفق تكليف رسمي يشمل المرور على الوحدات الحكومية وغير الحكومية والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية، مع رفع تقارير دقيقة بنتائج الجولات والمقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللجنة تعمل تحت إشرافه المباشر وبقيادة عضو المتابعة الميدانية، وقد تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ حملات موسعة على المنشآت الغذائية ومواقع الإنتاج والتداول للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير البيئية وضوابط السلامة المهنية.

 وأسفرت تلك الجهود عن ضبط وإعدام ٨٠٠ كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة وما تنص عليه التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء، بما يُسهم في منع تداول منتجات قد تشكل خطورة على صحة المواطنين.

وأضاف اللواء أبو النصر أن اللجنة حررت 461 محضر جنح صحية شملت مخالفات متعلقة بنقص الاشتراطات الصحية وتداول أغذية فاسدة وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية، إلى جانب 200 محضر تمويني بالمخابز والمنشآت التموينية بشأن مخالفات نقص الوزن وسوء النظافة ومخالفات تشغيلية أخرى.

سحب 100 عينة غذائية من الأسواق والمنشآت وتحويلها لمعمل وزارة الصحة 

 وأوضح ولفت محافظ أسيوط إلى أنه تم سحب نحو 100 عينة غذائية من الأسواق والمنشآت المختلفة وتحويلها إلى معامل وزارة الصحة لإجراء الفحوص اللازمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نتائج التحاليل.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف بناء منظومة رقابية أكثر صرامة وفاعلية داخل المحافظة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية ستواصل تطبيق القانون دون تهاون، وأن قرارات الغلق والتشميع بحق المنشآت المخالفة ستستمر لحين إزالة المخالفات وتوفيق الأوضاع.

ضبط 3 ألاف كيلو لحوم فاسدة و4 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بأسيوط

 

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية في مختلف المراكز حفاظًا على صحة المواطنين وضبط الأسواق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط السلامة والصحة المهنية اللجنة الخماسية اللواء هشام أبوالنصر حماية المستهلك محافظ أسيوط محافظة اسيوط منظومة سلامة الغذاء

مواد متعلقة

استرداد 72 فدانا من أملاك الدولة خلال إزالة 32 حالة تعدٍّ بأسيوط

تنفيذي أسيوط: وضع تعريفة لـ "التوك توك" وزيادة خطوط سير النقل الجماعي

جامعة أسيوط الأهلية تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ أسيوط: ورشة عمل لحماية الأطفال ورفع قدرات العاملين باللجان العامة 

لخدمة 700 ألف مواطن، صحة أسيوط تتسلم مستشفى ديروط الجديد (صور)

100 جنيه، محافظ أسيوط يمنح مكافآت مالية للاعبي نادي غرب البلد الموهوبين

تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)

وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 فردًا من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لإبداعاتهم

الأكثر قراءة

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية