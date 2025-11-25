الأربعاء 26 نوفمبر 2025
وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 فردًا من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لإبداعاتهم

قرر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة اليوم مكافأة 50 فردًا من فرق الفنون الشعبية بأسيوط بمكافآت مالية، تقديرًا لإبداعاتهم ومجهوداتهم الفنية المتميزة، وذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة أسيوط لمتابعة أعمال التطوير والصيانة بالمنشآت الثقافية، واستعراض فرص تعزيز الحراك الفني والإبداعي في المحافظة.

عرض حي لفرقة أسيوط للفنون الشعبية

 

حيث اختتم وزير الثقافة ومحافظ أسيوط جولتهما بمدينة الملاهي بأسيوط الجديدة بحضور عرض حي لفرقة أسيوط للفنون الشعبية وفرقة الطبل والمزمار البلدي، حيث قدمت الفرق مجموعة من الفقرات الفنية التي جسدت التراث الثقافي والفني العريق للمحافظة.

 

وعقب العرض، أشاد وزير الثقافة بالمستوى الإبداعي للفرق، مؤكدًا أن هذه العروض تعكس مدى غنى المشهد الثقافي بأسيوط، وتفتح آفاقًا أوسع لتشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الفنية، وأضاف نحن ملتزمون بدعم المواهب المحلية وتوفير المنصات التي تمكنها من تقديم عروضها للجمهور، بما يسهم في صون التراث وتعزيز الوعي الثقافي بين الأجيال.

 

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة تسعى إلى توسيع شبكة الأنشطة الثقافية في جميع المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك إرثًا حضاريًا غنيًا مثل أسيوط، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات المحلية يضمن تطوير البرامج الفنية وتوفير فرص أكبر للابتكار والإبداع للفنانين الشباب.

وزير الثقافة يتفقد المنشآت بأسيوط ويؤكد استمرار تطوير المواقع في الصعيد

وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يبحثان تطوير المواقع الثقافية وإنشاء دار للأوبرا

 

من جانبه، أعرب اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الثقافة في دعم فرق الفنون الشعبية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تشجع الفنانين المحليين على صقل مواهبهم وتقديم عروض فنية متميزة، وقال نفتخر بما تقدمه فرقنا الفنية، وهذه المكافآت ليست مجرد تقدير مالي، بل دعم معنوي يحفز على استمرار الإبداع والحفاظ على الهوية التراثية لأسيوط.

