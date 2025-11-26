لخدمة 700 ألف مواطن، صحة أسيوط تتسلم مستشفى ديروط الجديد (صور)

18 حجم الخط

تسلمت لجنة مديرية الصحة بمحافظة أسيوط بشكل ابتدائي مستشفى ديروط الجديد، والذي يعد صرحًا طبيًا ضخمًا يهدف لخدمة ما يقرب من 700 ألف نسمة داخل مركز ديروط والمراكز المجاورة كخطوة هامة لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأعلنت صحة أسيوط أن مستشفى ديروط الجديد، الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية ضخمة تقدر بـ700 مليون جنيه، يضم مجموعة متكاملة من الأقسام والتخصصات الحيوية، وتشمل الرعاية المركزة،القسطرة،الغسيل الكلوي،العمليات الجراحية،العلاج الطبيعي،النساء والتوليد بالإضافة إلى تخصصات طبية أخرى متعددة لتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين.

مطابقة المنشأة لأعلى المعايير والمواصفات الهندسية والطبية

تشكلت لجنة الاستلام الابتدائي من عدد من القيادات من وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بأسيوط لضمان مطابقة المنشأة لأعلى المعايير والمواصفات الهندسية والطبية، وضمت اللجنة كلًا من دكتورة نجلاء كيلاني مدير مستشفى ديروط رئيسًا ودكتورة إيمان علي محمد مدير الإدارة الاستراتيجية بمديرية الصحة بأسيوط وهناء محمد أبو النجا عضو الإدارة الاستراتيجية بمديرية الصحة وروماني عبده عضو الإدارة الاستراتيجية بمديرية الصحة والمهندس علي بلال مدير عام الإدارة لشؤون الهندسة والصيانة بوزارة الصحة والمهندسة مروة صبري المهندس المدني بالإدارة الهندسية تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

وخلال تصريحاته أكد دكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي ديروط، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير أفضل الإمكانيات لضمان صحة وسلامة المواطنين.

فيما أشارت دكتورة إيمان علي محمد، مدير الإدارة الاستراتيجية بمديرية الصحة بأسيوط، إلى أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية تتناسب مع حجم الكثافة السكانية للمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.