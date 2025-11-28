الجمعة 28 نوفمبر 2025
استرداد 72 فدانا من أملاك الدولة خلال إزالة 32 حالة تعدٍّ بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استرداد 72 فدانا و15 قيراطا و6 أسهم من الأراضي الزراعية، إضافة إلى 940 مترا مربعا من المباني المخالفة، وذلك عقب تنفيذ حملات إزالة لـ 32 حالة تعد على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات، وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بشأن حماية الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء المخالف، واستعادة الأراضي المتعدي عليها.

مشاركة فعّالة من الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة 

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة نفذت بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية بمراكز الفتح، وساحل سليم، وصدفا، والقوصية، والبداري إلى جانب حي غرب أسيوط، وبالتعاون مع جهات الولاية المختلفة ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعّالة من الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرارات بدقة انضباط. 

إزالة 21 حالة تعد على أراضي الريف المصري بالقوصية 

وشملت الإزالات 21 حالة تعدي على أراضي الريف المصري بمركز القوصية، و5 حالات مخالفات متغيرات مكانية بمركز البداري، وحالتين لتعديات على أراضي الإصلاح الزراعي بساحل سليم، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد مشتركة على أراض زراعية ومتغيرات مكانية بمركزي الفتح وصدفا، إلى جانب حالتين من المتغيرات المكانية في نطاق حي غرب.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تنفيذ الأعمال جرى تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الدفع بمعدات المراكز والأحياء للعمل وفق الجدول الزمني المقرر.

إزالة 79 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

استرداد 264 فدانًا و1722 مترا خلال تنفيذ 61 قرار إزالة بأسيوط

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار الحملات بجميع المراكز والأحياء بمحافظة أسيوط لحماية أملاك الدولة وردع أي محاولات جديدة للتعدي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات بناء عشوائي من خلال غرفة عمليات المحافظة عبر الخط الساخن 114 أو الأرقام 088/2135858 – 088/2135727، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها فورًا. 

