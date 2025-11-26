الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)

مبادرة منتج وأفتخر
مبادرة "منتج وأفتخر" بتعليم أسيوط
18 حجم الخط

أعلن محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن انطلاق فعاليات مبادرة "منتج وأفتخر" والتى أطلقتها ادارة الوحدة المنتجة بالمديرية التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع مديرى الإدارات التعليمية ومسؤولى الوحدة بالإدارات بناء على توجيهات اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حيث انطلقت الفعاليات بإدارتى ديروط وأسيوط التعليمية بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومحمود على مدير إدارة ديروط التعليمية، ودعاء هانم حسانين مدير إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية، وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية، ومحمد كمال وكيل إدارة ديروط التعليمية، كما شهد انطلاق الفعاليات سوزان محمد راضى رئيس مركز ومدينة ديروط.

الاشغال الفنية والمنتجات التي تم تصنيعها بمختلف المدارس

وعقب الافتتاح تفقد الحضور أقسام المعرض الشامل للمبادرة والذى يضم الاشغال الفنية والمنتجات التى تم تصنيعها بمختلف مدارس الادارة بمشاركة الطلاب والطالبات تحت إشراف المعلمين والمتخصصين فى الحرف اليدوية والتراثية والاشغال الفنية وبعض موجهى المواد المختلفة والأنشطة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على الدعم المقدم من اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط لتفعيل الوحدات المنتجة بمختلف الإدارات التعليمية والمدارس لتدريب الطلاب على الحرف والأشغال الفنية المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من إمكانات المدارس المختلفة وخاصة مدارس التعليم الفنى المتنوعة لتعظيم الموارد، مشيدا بالمبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها ضمن خطة المديرية للتوسع فى تنفيذ الأنشطة المدرسية والنهوض بالعملية التعليمية وخلق بيئة جاذبة للطلاب والمعلمين.

تعليم أسيوط ينظم 15 رحلة طلابية لزيارة المتحف المصرى الكبير

تعليم أسيوط: توزيع استمارات متابعة للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة

ووجه وكيل التعليم بأسيوط القائمين على المبادرة بالمتابعة المستمرة مع كافة الإدارات التعليمية لتنظيم معارض للمنتجات وتسويقها لضمان الاستمرارية والاستعانة لتلك المعارض وتشجيع الطلاب على الإنتاج والفخر والاعتزاز بمنتجاتهم، موجها الشكر للقائمين على المبادرة وعلى التنفيذ الجيد لها للظهور فى أحسن صورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الحرف اليدوية والتراثي تعليم أسيوط محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 فردًا من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لإبداعاتهم

وزير الثقافة يبحث تطوير المنشآت الثقافية ويناقش مشروع إقامة دار أوبرا بأسيوط (فيديو)

محافظ أسيوط: منع الفرز والنبش العشوائي للمخلفات بالشوارع

بمشاركة 170 طالبا وطالبة، جامعة أسيوط تفتتح الدورة الكشفية الـ44 والإرشادية الـ30

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع الانضباط في 3 مدارس ويكرم معلمة رياض أطفال لتميزها

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المتابعة لأعمال لجنتي التقنين والتصالح

محافظ أسيوط يقدم أجهزة عرائس لـ50 فتاة من الأولى بالرعاية (صور)

ورشة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بمحافظة أسيوط في التصميم الإعلاني والتصوير الفوتوغرافي

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

وزيرة التضامن خلال افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر: أول حدث علمي من نوعه بالشرق الأوسط

موعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية