تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)

أعلن محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن انطلاق فعاليات مبادرة "منتج وأفتخر" والتى أطلقتها ادارة الوحدة المنتجة بالمديرية التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع مديرى الإدارات التعليمية ومسؤولى الوحدة بالإدارات بناء على توجيهات اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حيث انطلقت الفعاليات بإدارتى ديروط وأسيوط التعليمية بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومحمود على مدير إدارة ديروط التعليمية، ودعاء هانم حسانين مدير إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية، وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية، ومحمد كمال وكيل إدارة ديروط التعليمية، كما شهد انطلاق الفعاليات سوزان محمد راضى رئيس مركز ومدينة ديروط.

الاشغال الفنية والمنتجات التي تم تصنيعها بمختلف المدارس

وعقب الافتتاح تفقد الحضور أقسام المعرض الشامل للمبادرة والذى يضم الاشغال الفنية والمنتجات التى تم تصنيعها بمختلف مدارس الادارة بمشاركة الطلاب والطالبات تحت إشراف المعلمين والمتخصصين فى الحرف اليدوية والتراثية والاشغال الفنية وبعض موجهى المواد المختلفة والأنشطة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على الدعم المقدم من اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط لتفعيل الوحدات المنتجة بمختلف الإدارات التعليمية والمدارس لتدريب الطلاب على الحرف والأشغال الفنية المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من إمكانات المدارس المختلفة وخاصة مدارس التعليم الفنى المتنوعة لتعظيم الموارد، مشيدا بالمبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها ضمن خطة المديرية للتوسع فى تنفيذ الأنشطة المدرسية والنهوض بالعملية التعليمية وخلق بيئة جاذبة للطلاب والمعلمين.

ووجه وكيل التعليم بأسيوط القائمين على المبادرة بالمتابعة المستمرة مع كافة الإدارات التعليمية لتنظيم معارض للمنتجات وتسويقها لضمان الاستمرارية والاستعانة لتلك المعارض وتشجيع الطلاب على الإنتاج والفخر والاعتزاز بمنتجاتهم، موجها الشكر للقائمين على المبادرة وعلى التنفيذ الجيد لها للظهور فى أحسن صورة.

