100 جنيه، محافظ أسيوط يمنح مكافآت مالية للاعبي نادي غرب البلد الموهوبين

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، صالات الأنشطة الرياضية بنادي غرب البلد عقب الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، في إطار خطة المحافظة لدعم البنية الرياضية ورعاية الناشئين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الشباب والرياضة ضمن رؤية مصر 2030.

شارك في الافتتاح أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات، وداليا تادرس مدير هيئة تنمية الصعيد، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، إلى جانب قيادات النادي، وفي مقدمتهم الكابتن أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والكابتن مؤمن سمير رئيس مجلس الإدارة.

منح مكافآت مالية قدرها 100 جنيه لكل لاعب

وخلال الافتتاح، تابع محافظ أسيوط عرضًا رياضيًا لفريق الكاراتيه بالنادي شارك فيه أكثر من 200 لاعب من سن 3 سنوات وحتى 20 سنة، وقدم اللاعبون عروضًا مميزة عكست مستوى التدريب داخل النادي، وأشاد بالأداء القوي وروح الانضباط، معلنًا منح مكافآت مالية قدرها 100 جنيه لكل لاعب مشارك في العرض، و500 جنيه للمدربين والإداريين تقديرًا لجهودهم في دعم المواهب الشابة.

وتفقد محافظ أسيوط عددًا من الصالات والمنشآت التي شملها التطوير، ومنها صالة النشاط الثقافي، وصالة رفع الأثقال، وقاعات الاجتماعات والندوات، وصالة الجيم، وصالات ألعاب القوى والملاكمة والمصارعة والجودو، إلى جانب صالات تنس الطاولة، والتي أصبحت جاهزة لاستقبال الأنشطة الرياضية المختلفة.

صرف زي موحد لفريق الكشافة بنادي غرب البلد

كما وجه محافظ أسيوط بصرف زي الكشافة لفريق الكشافة بالنادي، على أن يتم توفيره من المجمع الصناعي الحرفي بالشامية، وتسليمه لهن دعمًا وتشجيعًا لمشاركتهن في الأنشطة الكشفية.

وأكد محافظ أسيوط أن تطوير نادي غرب البلد يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف وصقل المواهب. وأضاف أن النادي يخدم قطاعًا واسعًا من أبناء المحافظة ويعد مركزًا مهمًا لاجتذاب المواهب الواعدة.

وأشار أبو النصر إلى استمرار دعم الأنشطة الرياضية وتذليل العقبات أمام الأندية ومراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والدولية.

واختتم محافظ أسيوط جولته بتكريم أبطال النادي في مختلف الألعاب، والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء احتفالية شهدت حضورًا كبيرًا من اللاعبين وأولياء الأمور.

