حوادث

حجز سيدة دهست طفلة بسيارتها في الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر حجز سيدة دهست طفلة بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة مما أسفر عن مصرعها في الحال بـ مدينة الشروق، وذلك 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

 

مصرع طالبة دهستها سيارة بالشروق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمت الطفلة عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشروق مما أسفر عن وفاتها.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائدة السيارة "سيدة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الجريدة الرسمية