الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس بعد قليل

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو
18 حجم الخط

تصدر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، حكمها في 3 دعاوى مقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف.

على الجانب الآخر تنظر محكمة مستأنف العجوزة في 29 نوفمبر الجاري، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف الداعية مبروك عطية.

كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وجه رسالة طمأنة إلى جماهير الأبيض بشأن سحب أرض النادي في حدائق أكتوبر.


وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بـ إكس: “اطمئن جماهير نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي أني قد اطمأنت تماما على أرض النادي في أكتوبر وبإذن الله ستعود في خلال أيام قليلة جدا للنادي، وأرجو أن يلتفت الجميع إلى عمله وإلى المستقبل ولا نقف عند هذه المشكلة”.

وتابع: “أشكر من تهافتت معه وطمأنني وهو مسئول مسئولية مباشرة عن هذا الموضوع”.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئناف مرتضى منصور الزمالك الداعية مبروك عطية رئيس نادي الزمالك حبس مرتضي منصور مرتضى منصور محكمة النقض

مواد متعلقة

تجديد حبس صانع محتوى بالدقهلية لنشره فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تكشف تفاصيل انهيار عقار بالبساتين

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

بعد قليل، محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

تجديد حبس 11 أجنبيا بتهمة تهريب أقراص مخدرة بقيمة 2.7 مليار جنيه بالقاهرة

الأمن يكثف جهوده لضبط مجهولين خطفا هاتفا محمولا من خليجي بالجيزة

النيابة تحقق في اتهام مدرس بالتلفظ بعبارات خادشة داخل مدرسة بالمقطم

حبس صانع محتوى بالدقهلية لنشره فيديوهات خادشة للحياء

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

وزيرة التضامن خلال افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر: أول حدث علمي من نوعه بالشرق الأوسط

تشريعية الشيوخ تقر اليوم عقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية