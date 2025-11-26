محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس بعد قليل

18 حجم الخط

تصدر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، حكمها في 3 دعاوى مقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف.

على الجانب الآخر تنظر محكمة مستأنف العجوزة في 29 نوفمبر الجاري، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف الداعية مبروك عطية.

كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وجه رسالة طمأنة إلى جماهير الأبيض بشأن سحب أرض النادي في حدائق أكتوبر.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بـ إكس: “اطمئن جماهير نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي أني قد اطمأنت تماما على أرض النادي في أكتوبر وبإذن الله ستعود في خلال أيام قليلة جدا للنادي، وأرجو أن يلتفت الجميع إلى عمله وإلى المستقبل ولا نقف عند هذه المشكلة”.

وتابع: “أشكر من تهافتت معه وطمأنني وهو مسئول مسئولية مباشرة عن هذا الموضوع”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.