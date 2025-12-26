وزير الأوقاف يشاهد برنامج "دولة التلاوة" مع متسابقي حلقة اليوم (صور)

18 حجم الخط

في مفاجأة أدخلت السرور على قلوب نجوم دولة التلاوة الذين ظهروا في حلقة الجمعة ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥ (٦ من رجب ١٤٤٧ هـ)، استضاف الدكتور أسامة الأزهري نجوم الحلقة، وهم: محمد حسن، ومحمد أبو العلا، وعمر علي، ومحمد ماهر؛ وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث شاهدوا بث الحلقة معًا على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في أجواء عامرة بالمحبة والصفاء.

نجوم حلقة الجمعة من دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف

وجدد الوزير اعتزازه بنجوم دولة التلاوة جميعًا، من يستمر منهم أمام الشاشة ومن يستمر خلفها؛ مؤكدًا أنهم جميعًا أهلٌ للفوز، وأن المفاضلة بينهم عسيرة؛ لكنها حتمية لأن هذه طبيعة المسابقات، مضيفًا: "كلهم في سباق نحو الأرقى والأزكى... كلهم أبنائي، وأسعد بروح المحبة بينهم وبلقائهم من حين لآخر، ورعايتهم واجبنا جميعًا، وأحب أن أشكر لهم جميعًا هذه الروح الصافية المستلهمة من سمو نفوسهم ومن معاني اسم الله الودود الذي عايشوه في تنافسهم الشريف طوال تصفيات البرنامج"

وتشهد حلقة اليوم منافسة بين أربعة قرّاء هم: محمد أحمد حسن، عمر علي عوض، محمد أبو العلا عبد الحليم، ومحمد ماهر شفيق.

ويتنافس المشتركون بتلاوة آيات من القرآن الكريم، على أن تقيّم لجنة التحكيم أدائهم، فيما يخضع صاحبا أقل الدرجات لجولة فاصلة تُحدّد في ختامها اسم المتأهل ومن سيغادر المنافسة.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة

يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

