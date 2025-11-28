الجمعة 28 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تستعلم عن حالة 6 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمقطم

انقلاب ميكروباص بالمقطم
انقلاب ميكروباص بالمقطم
استعلمت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية عن الحالة الصحية لـ 6 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق في منطقة المقطم، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

انقلاب سيارة ميكروباص بالمقطم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة المقطم، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

 

 

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى في المقطم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الإدارة العامة للنجدة الخليفة نيابة الخليفة والمقطم حادث مروري حادث انقلاب سيارة توقف الحركة المرورية النيابة العامة الحركة المرورية

الجريدة الرسمية