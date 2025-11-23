تجديد حبس صانع محتوى بالدقهلية لنشره فيديوهات خادشة للحياء

18 حجم الخط

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس صانع محتوى ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تصوير ونشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل.

وأكدت التحريات قيام المتهم، وهو عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، بإدارة حساب ينشر من خلاله محتوى مخالفًا للآداب العامة. وبعد تحديد هويته، تم ضبطه وبحوزته هاتفان محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل واضحة تثبت النشاط المخالف.

وبمواجهته أقر بتصوير ونشر المقاطع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

