نصيحة ذهبية من أحمد نعينع للمتسابق عمر علي في دولة التلاوة (فيديو)

وجّه القارئ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، عددا من النصائح الذهبية للمتسابق الصغير عمر علي عوض البالغ من العمر 12 عامًا، مؤكدًا أن الموهبة تحتاج إلى صبر ومراجعة مستمرة حتى تكتمل.

أوضح نعينع أن على عمر وكل من هم في سنه أن يخصصوا وقتًا يوميًا لمراجعة القرآن الكريم حتى لا ينسوه، قائلًا: "من قرأ خمسة أجزاء يوميًا لا ينسى القرآن"، مشددًا على أهمية التدرج في التلاوة وعدم الإفراط في رفع الصوت للحفاظ على جماله وقوته.

الدكتور أحمد نعينع يوجّه نصائح مهمة لـ عمر علي

كما حذر من الغرور والكبر، مؤكدًا أن التواضع هو أساس النجاح، قائلًا: "لا تعتبر نفسك قد وصلت، بل كل مرة اعتبر أنك مبتدئ وانتقد نفسك لتتطور أكثر".

وأشار نعينع إلى أن الثبات في التلاوة والهدوء في الأداء يمنح القارئ القدرة على الاستمرار لفترات طويلة دون إرهاق، مؤكدًا أن عمر يمتلك صوتًا واعدًا ومستقبلًا مشرقًا إذا التزم بهذه النصائح.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.



وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة

يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

