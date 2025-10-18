طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، أكلة لذيذة لغداء مميز

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، تُعتبر الكوسة بالبشاميل من الأطباق اللذيذة والمغذية التي يفضلها الكثيرون، فهي تجمع بين الطعم المميز للكوسة وقوام صلصة البشاميل الكريمي الغني.

الكوسة بالبشاميل من الأطباق التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الموجودة في الكوسة، إضافة إلى البروتين في اللحم والحليب. يمكن تحضيرها بطرق متعددة لتناسب جميع الأذواق، سواء بإضافة اللحم أو جعلها خفيفة بالنباتات فقط.

كما أنها من الوصفات التي يحبها الأطفال بفضل ملمسها الكريمي وطعمها المتوازن، مما يجعلها خيارًا رائعًا لوجبة غداء متكاملة ومشبعة.

وهذا الطبق من الوصفات التي يمكن تقديمها كوجبة رئيسية خفيفة أو بجانب أطباق اللحوم والدجاج، ويتميز بسهولة تحضيره ومكوناته المتوفرة في أغلب البيوت.



وفي هذا التقرير سنتعرف على طريقة عمل الكوسة بالبشاميل خطوة بخطوة، مع بعض النصائح التي تجعلها أكثر تميزًا في المذاق والقوام.

لتحضير الكوسة بالبشاميل نحتاج إلى

المكونات التالية:

لتحضير الكوسة:

كيلو من الكوسة متوسطة الحجم.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة.

نصف كيلو لحم مفروم (اختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة قرفة صغيرة لإضافة نكهة مميزة.

رشة صغيرة من جوزة الطيب (اختيارية).

لتحضير البشاميل:

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

3 أكواب من الحليب السائل.

ملح وفلفل أبيض حسب الذوق.

بيضة واحدة (اختيارية لزيادة تماسك البشاميل).

نصف كوب جبنة موتزاريلا أو رومي مبشورة (للتغطية).

الكوسة بالبشاميل

طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل خطوة بخطوة

تحضير الكوسة:

اغسلي الكوسة جيدًا وقطّعيها إلى شرائح رفيعة أو دوائر متوسطة السمك.

في طاسة على النار، ضعي ملعقتين من الزيت وشوّحي البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي اللحم المفروم وقلّبيه جيدًا حتى يتغير لونه وينضج.

تبّلي المزيج بالملح والفلفل ورشة القرفة.

أضيفي الكوسة إلى اللحم وقلّبيها لمدة 5 دقائق فقط حتى تبدأ في الطراوة دون أن تتهرّى.

اتركي الخليط جانبًا ليبرد قليلًا.

تحضير صلصة البشاميل:

في قدر آخر، ذوّبي الزبدة على نار هادئة.

أضيفي الدقيق وحرّكي باستمرار حتى يصبح لونه أصفر فاتحًا دون أن يتحمّر.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا تتكون تكتلات.

أضيفي الملح والفلفل الأبيض، ويمكن إضافة رشة صغيرة من جوزة الطيب لإضفاء نكهة راقية.

عندما يغلظ القوام، ارفعي القدر عن النار، واتركي جزءًا صغيرًا من البشاميل جانبًا للتغطية.

يمكنك إضافة بيضة مخفوقة إلى البشاميل وهو دافئ (وليس ساخن جدًا) لزيادة التماسك عند الخَبز.

تجهيز الطبق للفرن:

ادهني صينية فرن بقليل من الزبدة.

ضعي طبقة من البشاميل في القاع.

أضيفي خليط الكوسة واللحم بالتساوي فوقها.

غطي الوجه بما تبقى من صلصة البشاميل.

رشي الجبنة المبشورة على السطح لإعطاء لون ذهبي جميل عند الخَبز.

الخبز:

سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، أو حتى يتحمّر الوجه ويصبح ذهبيًا.

بعد إخراجها من الفرن، اتركيها تهدأ قليلًا قبل التقطيع حتى تحافظ على شكلها.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

يمكن الاستغناء عن اللحم المفروم وجعل الوصفة نباتية تمامًا، وذلك بإضافة حبة طماطم مبشورة مع الكوسة أثناء التشويح لإعطاء نكهة غنية.

للحصول على طعم أقوى، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الجبن الكريمي إلى البشاميل.

لا تتركي الكوسة على النار مدة طويلة حتى لا تخرج الكثير من الماء، مما يجعل الطبق مائي القوام.

يمكن استخدام الحليب النباتي بدلًا من الحليب العادي إذا كنتِ تتبعين نظامًا غذائيًا خاليًا من اللاكتوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.