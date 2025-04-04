طريقة عمل المسقعة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل المسقعة، المسقعة من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وتقدم فى مصر بطرق مختلفة.

وطريقة عمل المسقعة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعتبر آملة اقتصادية ومغذية لقيمتها الغذائية العالية وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المسقعة.

مكونات عمل المسقعة:-

2 حبة باذنجان كبيرة

2 حبة بطاطس

2 حبة فلفل رومي (أخضر أو ملون حسب الرغبة)

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروس

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت للقلي

طريقة عمل المسقعة:-

قشري الباذنجان وقطعيه شرائح، ثم رشي عليه القليل من الملح واتركيه 15 دقيقة ليتخلص من الماء الزائد.

قشري البطاطس وقطعيها شرائح.

اغسلي الفلفل وقطعيه شرائح.

اقلي شرائح الباذنجان في الزيت حتى تتحمّر، ثم ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

افعلي نفس الشيء مع البطاطس والفلفل.

في قدر، سخني قليلًا من الزيت، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وحرّكيه قليلًا، ثم أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم، واتركي الصلصة حتى تغلي وتتسبك.

تبّليها بالملح والفلفل الأسود.

في صينية فرن، رتبي طبقة من البطاطس، ثم طبقة من الباذنجان، ثم الفلفل.

كرري الطبقات حسب الكمية.

اسكبي الصلصة فوق الخضار حتى تغمرها.

ضعي الصينية في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 20-30 دقيقة، حتى تتداخل النكهات وتتحمر الأطراف قليلًا.

تقدم المسقعة ساخنة أو بدرجة حرارة الغرفة، ويمكن تقديمها مع الخبز أو الأرز حسب الرغبة

طريقة عمل المسقعة

فوائد الباذنجان للصحة

والباذنجان من الخضروات الشهيرة والمهمة التى لها قيمة غذائية عالية وينصح الخبراء بتناوله، ومن فوائد الباذنجان:-

مصدر غني بمضادات الأكسدة، فالباذنجان يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل "الأنثوسيانين"، التي تعطيه لونه البنفسجي المميز، تعمل هذه المضادات على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

دعم صحة القلب، ويُساهم الباذنجان في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزز من مستويات الكوليسترول الجيد.

البوتاسيوم الموجود فيه يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والباذنجان غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما أنه يعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

المساهمة في تنظيم مستوى السكر في الدم، والألياف الموجودة في الباذنجان تبطئ امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، هذا يجعله مهم للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

دعم صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، حيث يحتوي الباذنجان على مركبات تعزز صحة الدماغ، مثل "الناسونين"، الذي يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف، كما أن مضادات الأكسدة تساهم في تقليل الالتهابات العصبية وتحسين الوظائف الإدراكية.

تحسين صحة الجلد والشعر، ويحتوي الباذنجان على فيتامينات ومضادات أكسدة تعمل على تحسين صحة الجلد ومنحه نضارة، كما أنه يعزز نمو الشعر بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

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