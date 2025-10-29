طريقة عمل محشي الكوسة باللحمة المفرومة

طريقة عمل محشى الكوسة باللحمة المفرومة، محشي الكوسة باللحمة المفرومة من الأكلات الشرقية الأصيلة التي يعشقها الجميع، فهو يجمع بين طراوة الكوسة ونكهة الحشو الغنية بالتوابل واللحم المفروم والأرز.

وطريقة عمل محشى الكوسة باللحمة المفرومة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهو يقدم عادة كطبق رئيسي في العزائم والمناسبات، ويتميز هذا الطبق بطعمه الشهي وفوائده الغذائية العالية بفضل احتوائه على البروتينات، والألياف، والفيتامينات.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل محشى الكوسة باللحمة المفرومة.

مكونات عمل محشى الكوسة باللحمة المفرومة:-

كيلو من الكوسة متوسطة الحجم يفضل أن تكون طرية وليست كبيرة جدا

رشة ملح خفيفة

عصير ليمونة صغيرة اختياري لإضافة نكهة منعشة أثناء السلق أو التقديم

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

كوب من الأرز المصري المغسول والمنقوع لمدة 20 دقيقة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

2 ثمرة طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت النباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة قرفة

رشة شطة اختياري

ملعقة صغيرة بهارات لحم أو سبع بهارات

نصف كوب من البقدونس المفروم أو الكزبرة الخضراء حسب الرغبة

مكونات الصلصة المرق

كوبان من عصير الطماطم الطازج

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة سمنة أو زيت

كوب ماء أو مرق لحم

رشة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

طريقة عمل محشى الكوسة باللحمة المفرومة

طريقة عمل محشى الكوسة باللحمة المفرومة:-

اغسلي الكوسة جيدا ثم اقطعي الجزء العلوي فقط رأس الكوسة.

باستخدام مقوار الكوسة، قومي بتفريغها برفق من الداخل دون أن تثقبي الجوانب أو القاع، حتى لا يتسرب الحشو أثناء الطهي.

بعد الانتهاء، رشي داخلها قليلا من الملح واتركيها جانبا.

في مقلاة على النار، ضعي السمنة أو الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي حتى يتغير لونها وتبدأ في النضج.

أضيفي الطماطم المبشورة، ومعجون الطماطم، والتوابل (ملح، وفلفل، وكمون، وقرفة، وبهارات، وشطة).

بعد أن تتسبك المكونات، أضيفي الأرز المنقوع والمصفى وقلبيهم معا على نار هادئة لمدة 3 دقائق.

أخيرا، أضيفي البقدونس أو الكزبرة، ثم اتركي الحشوة لتبرد قليلا قبل الحشو.

باستخدام ملعقة صغيرة، املئي الكوسة بالحشوة مع ترك مسافة صغيرة من الأعلى حتى لا يخرج الحشو عند الطهي.

رصي الكوسة في قدر عميق أو صينية مناسبة.

في قدر على النار، سخني الزيت وأضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يصفر لونه قليلا.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم والماء أو المرق، ثم تبلي بالملح والفلفل.

اتركي الصلصة تغلي لمدة 5 دقائق فقط.

صبي الصلصة فوق الكوسة حتى تغمرها تقريبا.

غطي القدر واتركيه على نار متوسطة حتى تبدأ الصلصة في الغليان، ثم خففي النار واتركيه على نار هادئة لمدة 35 إلى 45 دقيقة تقريبا حتى تنضج الكوسة والأرز تماما.

يمكنك اختبار النضج بغرس شوكة في الكوسة، فإذا كانت طرية فهي جاهزة.

قدمى محشي الكوسة باللحمة المفرومة ساخنا مع سلطة الزبادي أو سلطة الطماطم الخضراء، ويمكن تقديمه بجانب طبق من البطاطس المقلية أو الخبز البلدي.

ولمحبي النكهة الغنية، يمكن رش القليل من عصير الليمون على الوجه قبل التقديم.

لنجاح الوصفة، لا تبالغي في تفريغ الكوسة حتى لا تتمزق أثناء الطهي.

لا تملئي الكوسة بالكامل لأن الأرز يتمدد عند النضج.

يمكنك استخدام مرق الدجاج بدلا من الماء لإضافة نكهة أعمق.

يمكن شوي الكوسة قليلا في الفرن بعد سلقها للحصول على لون ذهبي لذيذ.

لمن يتبعون نظام صحي، يمكن تقليل كمية الأرز وزيادة نسبة الخضروات في الحشوة.

