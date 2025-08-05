طريقة عمل المسقعة بمذاق مميز وخطوات سريعة
طريقة عمل المسقعة، المسقعة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى عبارة عن باذنجان مقلي يقدم بالثوم والخل والصلصة.
وطريقة عمل المسقعة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المسقعة.
مكونات عمل المسقعة:-
2 حبة باذنجان كبيرة مقطعة شرائح ومقلية أو مشوية
2 حبة بطاطس متوسطة
2 حبة فلفل أخضر أو ألوان مقطعة شرائح
1 بصلة كبيرة مفرومة
3 فصوص ثوم مفرومة
2 كوب عصير طماطم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
250 جرام لحم مفروم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة كمون
زيت نباتي للقلي
طريقة عمل المسقعة:-
- قومي بتقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة السماكة.
- انقعي الشرائح في ماء وملح لمدة 15 دقيقة للتخلص من المرارة.
- صفي الباذنجان وجففيه ثم اقليه في زيت ساخن حتى يصبح ذهبي اللون.
- يمكنك شويه في الفرن بدل القلي لنسخة صحية.
- في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.
- أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج يمكن الاستغناء عنه في النسخة النباتية.
- ضعي الثوم المفروم والفلفل المقطع وقلبي جيدا.
- أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم مع الملح والفلفل والكمون والقرفة.
- اتركي الخليط يغلي حتى تتسبك الصلصة.
- في صينية فرن، ضعي طبقة من الباذنجان المقلي أو المشوي.
- أضيفي فوقها خليط اللحم والصلصة.
- كرري الطبقات حتى تنتهي الكمية.
- اسكبي ما تبقى من الصلصة على الوجه.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- أدخلي الصينية لمدة 20–30 دقيقة حتى تتجانس النكهات ويصبح الوجه محمر قليلا.
- تقدم ساخنة مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض.
- يمكن تزيينها بالبقدونس المفروم أو رش قليل من الجبن المبشور على الوجه قبل إدخالها الفرن لإضافة طعم غني.
فوائد الباذنجان للصحة
ومن فوائد الباذنجان للصحة ؛-
- يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- البوتاسيوم الموجود فيه يساهم في تنظيم ضغط الدم، ويساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
- يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك.
- يحفز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.
- منخفض السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون، مما يجعله مناسب للحمية الغذائية.
- الألياف تساهم في الإحساس بالشبع لفترة أطول.
- تساعد الألياف في تقليل امتصاص السكر في الدم، مما ينظم مستوياته ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وبعض الدراسات أظهرت أن مضادات الأكسدة فيه قد تحسن من استجابة الخلايا للأنسولين.
- يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل "الأنثوسيانين" و"الناسونين"، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وبعض الدراسات تشير إلى دوره في تثبيط نمو خلايا سرطان الكبد.
- مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة الباذنجان تحمي خلايا الدماغ من التلف.
- تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك.
- احتواؤه على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز يساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.
- مضادات الأكسدة تحمي خلايا البشرة من التلف وتحارب علامات الشيخوخة المبكرة.
- يمكن استخدام عصير الباذنجان في أقنعة الوجه لتوحيد لون البشرة وتنقيتها.
- المعادن والفيتامينات الموجودة فيه مثل الحديد وفيتامين B تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.
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