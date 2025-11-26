طريقة عمل شيخ المحشي فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل شيخ المحشي، شيخ المحشي من أرقى وألذ الأطباق الشامية التقليدية، وهو طبق يعتمد على حبات الكوسة المحشوة باللحم والصنوبر والمغموسة في صوص اللبن، ما يعطيه طعم غني وفاخر.

وطريقة عمل شيخ المحشي، سهلة وبسيطة وبالرغم من أن مكوناته بسيطة، إلا أن له نكهة مميزة يصعب مقاومتها، لذلك يقدم غالبا في العزائم والمناسبات.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل شيخ المحشي.

مكونات عمل شيخ المحشي:-

1 كيلو كوسة صغيرة الحجم النوع القصير المحشي

زيت للقلي اختياري

رشة ملح خفيفة

للحشو:

نصف كيلو لحم مفروم

1 بصلة مفرومة ناعم

3 ملاعق كبيرة صنوبر محمص

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

رشة قرفة اختياري لكنها تعطي نكهة مميزة

لصلصة اللبن:

1 كيلو لبن رايب

2 ملعقة كبيرة نشا

1 بيضة اختياري لتثبيت اللبن

2 كوب ماء

ملح

للوجه والإضافة:

ملعقة سمنة

صنوبر محمص

بقدونس مفروم

طريقة عمل شيخ المحشي:-

اغسلي الكوسة جيدا ثم اقطعي الرأس فقط دون إزالة القاعدة.

باستخدام المعلقة الخاصة بالحفر، احفري الكوسة بلطف بحيث تبقى الجدران متوسطة السمك حتى لا تتكسر في الطهي.

رشي قليلا من الملح داخل كل حبة.

يمكن قلي الكوسة في زيت ساخن حتى تتماسك وتتحمر قليلا، أو يمكن شويها بالفرن مع قليل من الزيت لتكون أخف.

القلي يعطي نكهة أغنى، أما الشوي فهو خيار صحي ممتاز دون أن يفقد الطبق جماله.

سخني السمن أو الزيت في مقلاة ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وافرديه جيدا داخل المقلاة.

تبليه بالملح والفلفل والبهارات ورشة القرفة.

اتركيه ينضج تماما ويجف من السوائل.

أضيفي الصنوبر المحمص وقلبيه مع اللحم.

سر طعم شيخ المحشي هو الصنوبر المحمص، فهو يضيف قرمشة ونكهة غنية لا يمكن الاستغناء عنها.

احشي كل حبة كوسة بكمية مناسبة من اللحم دون أن تملئيها للآخر، اتركي مسافة بسيطة أعلى الحبة حتى لا يخرج الحشو أثناء التسوية.

رصي الكوسة جانبا إلى حين تجهيز صوص اللبن.

وفي قدر عميق، ضعي اللبن مع النشا والبيضة والماء.

اخفقي الخليط جيدا قبل رفعه على النار لضمان عدم تكون تكتلات.

ارفعيه على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يبدأ اللبن في الغليان ويصبح قوامه متماسك قليلا.

أضيفي الملح حسب الحاجة.

البيضة اختيارية لكنها تساعد في تثبيت اللبن ومنعه من الانفصال أثناء الغلي.

بعد غلي اللبن، أضيفي إليه حبات الكوسة المحشية برفق.

اتركيها تتسبك على نار هادئة لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى تنضج الكوسة تماما ويتشرب الحشو نكهة اللبن.

في آخر 5 دقائق، ذوبي ملعقة سمنة في مقلاة صغيرة واسكبيها فوق اللبن لإضافة نكهة غنية.

اسكبي شيخ المحشي في طبق كبير.

زيني الوجه بالصنوبر المحمص والبقدونس المفروم.

قدميه ساخنا بجانب أرز بالشعيرية، أو أرز مفلفل أبيض، أو خبز عربي طازج

لنجاح شيخ المحشي، استخدمي كوسة صغيرة الحجم لأنها من الداخل أقل مائية وطعمها أطيب.

لا تفرطي في تقليب اللبن بعد إضافة الكوسة كي لا تتفكك حباتها.

يمكن إضافة فص ثوم مهروس إلى اللبن لمن يحب نكهة الثوم.

إذا أردتِ طبق أكثر غنى، يمكنك تحمير الصنوبر بالسمنة وإضافته قبل التقديم مباشرة.

