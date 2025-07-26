7 أعراض لمرحلة انقطاع الطمث.. ومتى يجب زيارة الطبيب؟

أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية التوعية بأعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب أي انقطاع الطمث، مشيرة إلى أنها فترة انتقالية طبيعية تمر بها السيدات وتستلزم المتابعة الطبية لتفادي مضاعفات صحية محتملة.

أعراض انقطاع الطمث

وأوضحت الوزارة أن من أبرز أعراض هذه المرحلة:

١- توقف الدورة الشهرية تدريجيا ثم انقطاعها بشكل تام.

٢- نوبات متكررة من الإحساس بالسخونة والحرارة الشديدة، خاصة في الرأس والجسم، إلى جانب التعرق الليلي الغزير.

٣-هشاشة العظام وضعف الكثافة العظمية.

٤-جفاف المهبل وتأثيره على الحياة الصحية والنفسية.

٥- اضطرابات مزاجية ونفسية، مثل التوتر أو الاكتئاب أو تقلب المزاج.

٦- آلام عضوية تشمل الظهر والعظام، وقد تظهر أيضًا اضطرابات بصرية مثل الزغللة.

٧- زيادة الوزن ومشكلات في الجهاز الهضمي.

نصائح للتعامل مع انقطاع الطمث



وأكدت وزارة الصحة على أن شدة هذه الأعراض تختلف من سيدة إلى أخرى، كما أن تكرارها ومدى تأثيرها على الحياة اليومية يجب معه استشارة الطبيب المختص، وإجراء الفحوصات الدورية للاطمئنان على الحالة الصحية العامة.

وطالبت وزارة الصحة جميع السيدات في هذه المرحلة بضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة، وممارسة الرياضة، والمتابعة الدورية مع أطباء النساء والعظام والنفسية.

من جانبه قال الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء بكلية الطب جامعة القاهرة إن انقطاع الطمث يحدث للسيدة في المرحلة العمرية من ٤٨ إلى ٥٢ سنة، مشيرا إلى أنه قبل انقطاع الطمث بمدة سنة تحدث أعراض للسيدة منها اضطرابات في الدورة الشهرية وعدم انتظامها مع قلة عدد البويضات وتصبح المبايض أقل كفاءة ويقل هرمون الاستروجين لدى السيدة.

وتابع حديثه أنه تشكو السيدة من ارتفاع حرارة الجسم وعرق غزير وتوتر وقلق.



أكد أهمية وجود زوج داعم في فترة قبل انقطاع الدورة الشهرية لتمر هذه المرحلة بدون مشاكل صحية ويجب على الزوج والأولاد التأكد من وجود تغيرات فسيولوجيا تحدث للسيدة قبل انقطاع الطمث.

يبدأ انقطاع الطمث رسميًا عندما يمر 12 شهرًا متتاليًا دون الحيض، أعراض مثل التعرق الليلي شائعة قبل وأثناء وبعد انقطاع الطمث، العلاج يمكن أن يساعد في إدارتها.

تبدأ أعراض انقطاع الطمث عادةً بحوالي 4 سنوات قبل الفترة الأخيرة، ويمكن أن تستمر الأعراض لعدة سنوات.

انقطاع الطمث المبكر أو قصور المبيض الأولي هو عندما يبدأ انقطاع الطمث قبل سن 40 عامًا.

أعراض انقطاع الطمث

تعاني بعض السيدات من أعراض حادة وواسعة النطاق، في حين أن آخرين قد بالكاد يلاحظون التغيير.

وبغض النظر عن وجود أو غياب الدورة الشهرية، فإن أعراض فترة ما قبل انقطاع الطمث، وانقطاع الطمث، وبعد انقطاع الطمث متشابهة.

الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا لفترة ما قبل انقطاع الطمث هي:

الحيض أقل تواترا

فترات أثقل أو أخف من المعتاد

الأعراض الحركية الوعائية، بما في ذلك الهبات الساخنة والتعرق الليلي والتورد

تستمر الهبات الساخنة في المتوسط لمدة 5.2 سنوات، وتبدأ قبل عام تقريبًا من انقطاع الطمث، وعادةً ما تقل هذه الأعراض بعد انقطاع الطمث ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى 20 عامًا وتؤثر على 70-80% من السيدات الذين يعانون من انقطاع الطمث.

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