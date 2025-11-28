مؤتمر صحفي لـ يورتشيتش والشناوي للحديث عن مباراة بيراميدز وباور ديناموز

18 حجم الخط

يحضر اليوم الجمعة، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وباور ديناموز الزامبي في إطار بطولة دوري أبطال.

ويرافق المدير الفني الكرواتي في المؤتمر الصحفي الذي سيقام في العاشرة والنصف صباحًا، الحارس أحمد الشناوي للحديث عن استعدادات بيراميدز للمباراة الهامة.

موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على باور ديناموز بطل زامبيا في السادسة من مساء غد السبت بإستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في ندولا عصر اليوم الجمعة على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق إقامة البعثة.

قائمة بيراميدز برحلة زامبيا

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبًا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.